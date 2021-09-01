Парагвай - Колумбия 6 сентября прямая трансляция
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|Эдуардо Бериццо
|Рейнальдо Руэда
|23.06.2019
|Кубок Америки
|Группа B. Тур 3
|1 : 0
|06.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 17
|1 : 2
|07.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 9
|0 : 1
|08.06.2016
|Кубок Америки
|Группа A
|2 : 1
|16.10.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 18
|1 : 2
|13.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 9
|2 : 0
|15.10.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 18
|0 : 2
|12.10.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 9
|0 : 1