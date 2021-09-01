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Парагвай - Колумбия 6 сентября прямая трансляция

Стадион: Дефенсорес дель Чако (Асунсьон, Парагвай), вместимость: 36000
6 Сентября 2021, Понедельник. 01:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 6-й тур
Главный судья: Рафаэл Клаус (Бразилия)
ПарагвайКолумбия
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Составы команд
Парагвай
Колумбия
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Бериццо
Колумбия Рейнальдо Руэда
История личных встреч
23.06.2019 Кубок Америки Группа B. Тур 3 Колумбия1 : 0Парагвай
06.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 17 Колумбия1 : 2Парагвай
07.10.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 9 Парагвай0 : 1Колумбия
08.06.2016 Кубок Америки Группа A Колумбия2 : 1Парагвай
16.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 18 Парагвай1 : 2Колумбия
13.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 9 Колумбия2 : 0Парагвай
15.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 18 Парагвай0 : 2Колумбия
12.10.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 9 Колумбия0 : 1Парагвай

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