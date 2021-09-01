Уругвай - Боливия 6 сентября прямая трансляция
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|Оскар Васингтон Табарес Сильва
|Сесар Алехандро Фариас Акоста
|25.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. Тур 4
|0 : 2
|11.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 18
|4 : 2
|08.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 1
|0 : 2
|17.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 10
|4 : 1
|07.10.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 1
|4 : 2
|14.10.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 10
|2 : 2
|13.10.2007
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 1
|5 : 0