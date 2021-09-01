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Уругвай - Боливия 6 сентября прямая трансляция

Стадион: Кампеон дель Сиглио (Монтевидео, Уругвай), вместимость: 40005
6 Сентября 2021, Понедельник. 01:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 6-й тур
Главный судья: Эбер Акино (Парагвай)
УругвайБоливия
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Составы команд
Уругвай
Боливия
Главные тренеры
Уругвай Оскар Васингтон Табарес Сильва
Венесуэла Сесар Алехандро Фариас Акоста
История личных встреч
25.06.2021 Кубок Америки Группа А. Тур 4 Боливия0 : 2Уругвай
11.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 18 Уругвай4 : 2Боливия
08.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 1 Боливия0 : 2Уругвай
17.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 10 Боливия4 : 1Уругвай
07.10.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 1 Уругвай4 : 2Боливия
14.10.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 10 Боливия2 : 2Уругвай
13.10.2007 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 1 Уругвай5 : 0Боливия

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