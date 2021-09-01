Свернуть список

Перу - Венесуэла 6 сентября прямая трансляция

Стадион: Насьональ (Лима, Перу), вместимость: 50000
6 Сентября 2021, Понедельник. 04:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 6-й тур
Главный судья: Гильермо Герреро Альсивар (Эквадор)
ПеруВенесуэла
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Где смотреть прямую трансляцию Перу - Венесуэла

Стрим Перу - Венесуэла в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.

Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в HD. Наслаждайтесь матчем между Перу - Венесуэла, который состоится в Перу, 06 сентября 2021 года в 04:00 (UTC+3).

Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции футбольных матчей, безопасные и бесплатные.

Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Перу - Венесуэла в прямом эфире с различным качеством.

Смотрите матч Перу - Венесуэла в прямом эфире и бесплатно.

Эта прямая трансляция Перу - Венесуэла доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.

Матч Перу - Венесуэла сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022!

Составы команд
Перу
Венесуэла
Главные тренеры
Аргентина Рикардо Гарека
История личных встреч
28.06.2021 Кубок Америки Группа B. Тур 5 Венесуэла0 : 1Перу
15.06.2019 Кубок Америки Группа A. Тур 1 Венесуэла0 : 0Перу
24.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 13 Венесуэла2 : 2Перу
25.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 5 Перу2 : 2Венесуэла
19.06.2015 Кубок Америки Группа C Перу1 : 0Венесуэла
01.04.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Перу0 : 1Венесуэла
11.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 16 Венесуэла3 : 2Перу
08.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 7 Перу2 : 1Венесуэла
23.07.2011 Кубок Америки За 3-е место Перу4 : 1Венесуэла
10.09.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 16 Венесуэла3 : 1Перу

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close