Перу - Венесуэла 6 сентября прямая трансляция
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|Рикардо Гарека
|28.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. Тур 5
|0 : 1
|15.06.2019
|Кубок Америки
|Группа A. Тур 1
|0 : 0
|24.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 13
|2 : 2
|25.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 5
|2 : 2
|19.06.2015
|Кубок Америки
|Группа C
|1 : 0
|01.04.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|11.09.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 16
|3 : 2
|08.09.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 7
|2 : 1
|23.07.2011
|Кубок Америки
|За 3-е место
|4 : 1
|10.09.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 16
|3 : 1