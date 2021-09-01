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Азербайджан - Португалия 7 сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870
7 Сентября 2021, Вторник. 19:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 6-й тур
АзербайджанПортугалия
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Составы команд
Азербайджан
Португалия
Главные тренеры
Италия Джанни Де Бьязи
Португалия Фернанду Сантуш
История личных встреч
24.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа A. Тур 1 Португалия1 : 0Азербайджан
26.03.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа F. Тур 7 Азербайджан0 : 2Португалия
11.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа F. Тур 2 Португалия3 : 0Азербайджан
13.10.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. Тур 13 Азербайджан0 : 2Португалия
07.10.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. Тур 3 Португалия3 : 0Азербайджан

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