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Ирландия - Сербия 7 сентября прямая трансляция

Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
7 Сентября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 6-й тур
ИрландияСербия
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Составы команд
Ирландия
Сербия
Главные тренеры
Ирландия Стивен Кенни
Сербия Драган Стойкович
История личных встреч
24.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа A. Тур 1 Сербия3 : 2Ирландия
05.09.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа D. Тур 8 Ирландия0 : 1Сербия
05.09.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа D. Тур 1 Сербия2 : 2Ирландия
05.03.2014 Товарищеские матчи (сборные) Март 2014 Ирландия1 : 2Сербия
15.08.2012 Товарищеские матчи (сборные) Август 2012 Сербия0 : 0Ирландия

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