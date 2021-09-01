Ирландия - Сербия 7 сентября прямая трансляция
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|Стивен Кенни
|Драган Стойкович
|24.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа A. Тур 1
|3 : 2
|05.09.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа D. Тур 8
|0 : 1
|05.09.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа D. Тур 1
|2 : 2
|05.03.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2014
|1 : 2
|15.08.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2012
|0 : 0