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Франция - Финляндия 7 сентября прямая трансляция

Стадион: Стад де Люмьер (Лион, Франция), вместимость: 59500
7 Сентября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 6-й тур
ФранцияФинляндия
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Составы команд
Франция
Финляндия
Главные тренеры
Франция Дидье Дешам
Финляндия Маркку Канерва
История личных встреч
11.11.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Франция0 : 2Финляндия
15.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа I. Тур 12 Франция3 : 0Финляндия
07.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа I. Тур 1 Финляндия0 : 1Франция

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