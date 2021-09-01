Франция - Финляндия 7 сентября прямая трансляция
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|Дидье Дешам
|Маркку Канерва
|11.11.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2
|15.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. Тур 12
|3 : 0
|07.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. Тур 1
|0 : 1