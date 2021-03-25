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Фарерские острова - Молдавия 7 сентября прямая трансляция

Стадион: Торсволлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 5840
7 Сентября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 6-й тур
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Составы команд
Фарерские острова
Молдавия
Главные тренеры
Швеция Хакан Эриксон
Италия Роберто Бордин
История личных встреч
25.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа F. Тур 1 Молдавия1 : 1Фарерские острова

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