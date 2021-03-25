Дания - Израиль 7 сентября прямая трансляция
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|Каспер Юльманн
|Вилли Руттенштайнер
|25.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа F. Тур 1
|0 : 2