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Норвегия - Гибралтар 7 сентября прямая трансляция

Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27200
7 Сентября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 6-й тур
НорвегияГибралтар
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Составы команд
Норвегия
Гибралтар
Главные тренеры
Норвегия Столе Сольбаккен
Уругвай Хулио Сесар Рибас
История личных встреч
24.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа G. Тур 1 Гибралтар0 : 3Норвегия

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