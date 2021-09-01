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Нидерланды - Турция 7 сентября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
7 Сентября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 6-й тур
НидерландыТурция
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Составы команд
Нидерланды
Турция
Главные тренеры
Нидерланды Луи ван Гал
Турция Шенол Гюнеш
История личных встреч
24.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа G. Тур 1 Турция4 : 2Нидерланды
06.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа A. Тур 8 Турция3 : 0Нидерланды
28.03.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа A. Тур 5 Нидерланды1 : 1Турция
15.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа D. Тур 10 Турция0 : 2Нидерланды
07.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа D. Тур 1 Нидерланды2 : 0Турция
17.11.2010 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2010 Нидерланды1 : 0Турция

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