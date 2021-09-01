Нидерланды - Турция 7 сентября прямая трансляция
Где смотреть прямую трансляцию Нидерланды - Турция
Стрим Нидерланды - Турция в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.
Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в HD. Наслаждайтесь матчем между Нидерланды - Турция, который состоится в Нидерланды, 07 сентября 2021 года в 21:45 (UTC+3).
Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции футбольных матчей, безопасные и бесплатные.
Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Нидерланды - Турция в прямом эфире с различным качеством.
Смотрите матч Нидерланды - Турция в прямом эфире и бесплатно.
Эта прямая трансляция Нидерланды - Турция доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.
Матч Нидерланды - Турция сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022!
|Луи ван Гал
|Шенол Гюнеш
|24.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа G. Тур 1
|4 : 2
|06.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа A. Тур 8
|3 : 0
|28.03.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа A. Тур 5
|1 : 1
|15.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа D. Тур 10
|0 : 2
|07.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа D. Тур 1
|2 : 0
|17.11.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2010
|1 : 0