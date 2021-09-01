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Черногория - Латвия 7 сентября прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 18000
7 Сентября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 6-й тур
ЧерногорияЛатвия
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Составы команд
Черногория
Латвия
Главные тренеры
Черногория Миодраг Радулович
Латвия Дайнис Казакевич
История личных встреч
24.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа G. Тур 1 Латвия1 : 2Черногория
07.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Черногория1 : 1Латвия
15.08.2012 Товарищеские матчи (сборные) Август 2012 Черногория2 : 0Латвия

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