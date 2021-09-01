Черногория - Латвия 7 сентября прямая трансляция
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|Миодраг Радулович
|Дайнис Казакевич
|24.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа G. Тур 1
|1 : 2
|07.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 1
|15.08.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2012
|2 : 0