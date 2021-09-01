Словакия - Кипр 7 сентября прямая трансляция
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|Штефан Таркович
|Никос Костеноглу
|24.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа H. Тур 1
|0 : 0
|24.03.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа D. Тур 5
|1 : 3
|02.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа D. Тур 1
|6 : 1