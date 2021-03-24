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Россия - Мальта 7 сентября прямая трансляция

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
7 Сентября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 6-й тур
РоссияМальта
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Составы команд
Россия
Мальта
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Италия Дэвис Манджа
История личных встреч
24.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа H. Тур 1 Мальта1 : 3Россия

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