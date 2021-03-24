Хорватия - Словения 7 сентября прямая трансляция
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|Златко Далич
|Матьяж Кек
|24.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа H. Тур 1
|1 : 0