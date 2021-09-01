Армения - Лихтенштейн 8 сентября прямая трансляция
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|Хоакин Капаррос
|Мартин Штоклаза
|25.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа J. Тур 1
|0 : 1
|12.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа J. Тур 7
|1 : 1
|08.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа J. Тур 3
|3 : 0
|19.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 4. Тур 6
|2 : 2
|06.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 4. Тур 1
|2 : 1