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Армения - Лихтенштейн 8 сентября прямая трансляция

Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14968
8 Сентября 2021, Среда. 19:00 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 6-й тур
АрменияЛихтенштейн
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Составы команд
Армения
Лихтенштейн
Главные тренеры
Испания Хоакин Капаррос
Лихтенштейн Мартин Штоклаза
История личных встреч
25.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа J. Тур 1 Лихтенштейн0 : 1Армения
12.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа J. Тур 7 Лихтенштейн1 : 1Армения
08.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа J. Тур 3 Армения3 : 0Лихтенштейн
19.11.2018 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 4. Тур 6 Лихтенштейн2 : 2Армения
06.09.2018 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 4. Тур 1 Армения2 : 1Лихтенштейн

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