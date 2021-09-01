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Северная Ирландия - Швейцария 8 сентября прямая трансляция

Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18434
8 Сентября 2021, Среда. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 6-й тур
Северная ИрландияШвейцария
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Составы команд
Северная Ирландия
Швейцария
Главные тренеры
Англия Иан Бараклаф
Швейцария Мурат Якин
История личных встреч
12.11.2017 ЧМ-2018 - Европа Плей-офф Швейцария0 : 0Северная Ирландия
09.11.2017 ЧМ-2018 - Европа Плей-офф Северная Ирландия0 : 1Швейцария

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