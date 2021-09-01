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Италия - Литва 8 сентября прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
8 Сентября 2021, Среда. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 6-й тур
ИталияЛитва
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Составы команд
Италия
Литва
Главные тренеры
Италия Роберто Манчини
Литва Вальдас Вацлавич Иванаускас
История личных встреч
31.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа C. Тур 3 Литва0 : 2Италия
06.06.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. Тур 8 Литва0 : 2Италия
02.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. Тур 1 Италия1 : 1Литва

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