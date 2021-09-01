Италия - Литва 8 сентября прямая трансляция
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|Роберто Манчини
|Вальдас Вацлавич Иванаускас
|31.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа C. Тур 3
|0 : 2
|06.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. Тур 8
|0 : 2
|02.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. Тур 1
|1 : 1