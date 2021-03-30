Беларусь - Бельгия 8 сентября прямая трансляция
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|Георгий Петрович Кондратьев
|Роберто Мартинес
|30.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа E. Тур 3
|8 : 0