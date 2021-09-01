Польша - Англия 8 сентября прямая трансляция
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|Паулу Соуза
|Гарет Саутгейт
|31.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа I. Тур 3
|2 : 1
|15.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа H. Тур 12
|2 : 0
|17.10.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа H. Тур 4
|1 : 1