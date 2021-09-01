Венгрия - Андорра 8 сентября прямая трансляция
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|Марко Росси
|Кольдо Альварес
|31.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа I. Тур 3
|1 : 4
|09.06.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа B. Тур 6
|1 : 0
|13.11.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа B. Тур 4
|4 : 0
|15.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа D. Тур 10
|2 : 0
|07.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа D. Тур 1
|0 : 5