Свернуть список

Венгрия - Андорра 8 сентября прямая трансляция

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
8 Сентября 2021, Среда. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 6-й тур
ВенгрияАндорра
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Где смотреть прямую трансляцию Венгрия - Андорра

Стрим Венгрия - Андорра в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.

Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в HD. Наслаждайтесь матчем между Венгрия - Андорра, который состоится в Венгрия, 08 сентября 2021 года в 21:45 (UTC+3).

Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции футбольных матчей, безопасные и бесплатные.

Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Венгрия - Андорра в прямом эфире с различным качеством.

Смотрите матч Венгрия - Андорра в прямом эфире и бесплатно.

Эта прямая трансляция Венгрия - Андорра доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.

Матч Венгрия - Андорра сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022!

Составы команд
Венгрия
Андорра
Главные тренеры
Италия Марко Росси
Андорра Кольдо Альварес
История личных встреч
31.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа I. Тур 3 Андорра1 : 4Венгрия
09.06.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа B. Тур 6 Андорра1 : 0Венгрия
13.11.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа B. Тур 4 Венгрия4 : 0Андорра
15.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа D. Тур 10 Венгрия2 : 0Андорра
07.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа D. Тур 1 Андорра0 : 5Венгрия

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close