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Албания - Сан-Марино 8 сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Комбетаре (Тирана, Албания), вместимость: 22000
8 Сентября 2021, Среда. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 6-й тур
АлбанияСан-Марино
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Составы команд
Албания
Сан-Марино
Главные тренеры
Италия Эдоардо Рейя
Италия Франко Варрелла
История личных встреч
31.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа I. Тур 3 Сан-Марино0 : 2Албания
08.06.2014 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2014 Сан-Марино0 : 3Албания

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