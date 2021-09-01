Северная Македония - Румыния 8 сентября прямая трансляция
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|Благойя Милевски
|Мирел Рэдой
|25.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа J. Тур 1
|3 : 2
|02.06.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2010
|0 : 1