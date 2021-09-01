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Северная Македония - Румыния 8 сентября прямая трансляция

Стадион: Тодор Проески (Филип II Арена) (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
8 Сентября 2021, Среда. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 6-й тур
МакедонияРумыния
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Составы команд
Северная Македония
Румыния
Главные тренеры
Северная Македония Благойя Милевски
Румыния Мирел Рэдой
История личных встреч
25.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа J. Тур 1 Румыния3 : 2Северная Македония
02.06.2010 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2010 Румыния0 : 1Северная Македония

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