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Парагвай - Венесуэла 10 сентября прямая трансляция

Стадион: Дефенсорес дель Чако (Асунсьон, Парагвай), вместимость: 36000
10 Сентября 2021, Пятница. 01:30 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Роберто Тобар (Чили)
ПарагвайВенесуэла
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Составы команд
Парагвай
Венесуэла
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Бериццо
История личных встреч
14.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 2 Венесуэла0 : 1Парагвай
11.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 18 Парагвай0 : 1Венесуэла
09.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 1 Венесуэла0 : 1Парагвай
12.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 17 Венесуэла1 : 1Парагвай
12.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 8 Парагвай0 : 2Венесуэла
21.07.2011 Кубок Америки 1/2 финала Парагвай0 : 0 5 : 3Венесуэла
14.07.2011 Кубок Америки Группа B. Тур 3 Парагвай3 : 3Венесуэла
11.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 17 Венесуэла1 : 2Парагвай
10.09.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 8 Парагвай2 : 0Венесуэла

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