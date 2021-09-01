Парагвай - Венесуэла 10 сентября прямая трансляция
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|Эдуардо Бериццо
|14.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 2
|0 : 1
|11.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 18
|0 : 1
|09.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 1
|0 : 1
|12.10.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 17
|1 : 1
|12.09.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 8
|0 : 2
|21.07.2011
|Кубок Америки
|1/2 финала
|0 : 0 5 : 3
|14.07.2011
|Кубок Америки
|Группа B. Тур 3
|3 : 3
|11.10.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 17
|1 : 2
|10.09.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 8
|2 : 0