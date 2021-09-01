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Уругвай - Эквадор 10 сентября прямая трансляция

Стадион: Кампеон дель Сиглио (Монтевидео, Уругвай), вместимость: 40005
10 Сентября 2021, Пятница. 01:30 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 10-й тур
Главный судья: Андерсон Даронко (Бразилия)
УругвайЭквадор
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Составы команд
Уругвай
Эквадор
Главные тренеры
Уругвай Оскар Васингтон Табарес Сильва
Аргентина Густаво Альфаро
История личных встреч
14.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 2 Эквадор4 : 2Уругвай
17.06.2019 Кубок Америки Группа C. Тур 1 Уругвай4 : 0Эквадор
11.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 11 Уругвай2 : 1Эквадор
13.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 3 Эквадор2 : 1Уругвай
12.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 17 Эквадор1 : 0Уругвай
12.09.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 8 Уругвай1 : 1Эквадор
11.10.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 17 Эквадор1 : 2Уругвай
11.09.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 8 Уругвай0 : 0Эквадор

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