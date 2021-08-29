Свернуть список

Гран-при Нидерландов прямая трансляция 29 августа 2021 Гонка смотреть онлайн

Арена: Кольцо Зандворт (Зандворт, Нидерланды)
Этап 13. Гран-при Нидерландов. Гонка (66 кругов, 306.826 км)
05 сентября 2021, воскресенье. 16:00 МСК

Формула-1Гран-при Нидерландов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Нидерландов, которое состоится 05 сентября 2021 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 13, оно проводится в стране Нидерланды. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
2 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
3 Финляндия Валттери Боттас Mercedes AMG F1
4 Франция Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri
5 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
6 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
7 Италия Антонио Джовинацци Alfa Romeo
8 Франция Эстебан Окон Alpine
9 Испания Фернандо Алонсо Alpine
10 Австралия Даниэль Риккардо McLaren
11 Великобритания Джордж Расселл Williams
12 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
13 Великобритания Ландо Норрис McLaren
14 Канада Николас Латифи Williams
15 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
16 Мексика Серхио Перес Red Bull
17 Германия Себастьян Феттель Aston Martin
18 Польша Роберт Кубица Alfa Romeo
19 Германия Мик Шумахер Haas
20 Россия Никита Мазепин Haas

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close