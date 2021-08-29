Гран-при Нидерландов прямая трансляция 29 августа 2021 Гонка смотреть онлайн
Арена: Кольцо Зандворт (Зандворт, Нидерланды)Этап 13. Гран-при Нидерландов. Гонка (66 кругов, 306.826 км)
05 сентября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Нидерландов, которое состоится 05 сентября 2021 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2021. Этап 13, оно проводится в стране Нидерланды. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes AMG F1
|4
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|5
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|6
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|7
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|10
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|11
|Джордж Расселл
|Williams
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|13
|Ландо Норрис
|McLaren
|14
|Николас Латифи
|Williams
|15
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|16
|Серхио Перес
|Red Bull
|17
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|18
|Роберт Кубица
|Alfa Romeo
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|20
|Никита Мазепин
|Haas