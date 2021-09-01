Болгария - Грузия 8 сентября прямая трансляция
Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43228
8 Сентября 2021, Среда. 19:30 МСК. Товарищеский матч 2021
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
|Среда 08 сентября
|19:00 Армения - Лихтенштейн
|19:30 Болгария - Грузия
|21:45 Чехия - Украина
|21:45 Косово - Испания
|21:45 Нидерланды - Турция
|21:45 Хорватия - Словения
|21:45 Босния - Казахстан
|21:45 Норвегия - Гибралтар
|21:45 Польша - Англия
|21:45 Исландия - Германия
|21:45 Италия - Литва
|21:45 Венгрия - Андорра
|21:45 Северная Ирландия - Швейцария
|21:45 Северная Македония - Румыния
|21:45 Уэльс - Эстония
|21:45 Греция - Швеция
|21:45 Беларусь - Бельгия
|21:45 Албания - Сан-Марино