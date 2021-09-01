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Болгария - Грузия 8 сентября прямая трансляция

Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43228
8 Сентября 2021, Среда. 19:30 МСК. Товарищеский матч 2021
БолгарияГрузия
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