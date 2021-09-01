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Александрия - Ингулец 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
10 Сентября 2021, Пятница. 19:30 МСК. Премьер-лига, 7-й тур
АлександрияИнгулец
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Александрия
Александрия
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
Украина Юрий Владимирович Гура
Украина Сергей Дмитриевич Лавриненко
История личных встреч
21.03.2021 Украина - Премьер-лига Тур 19 Ингулец1 : 0Александрия
18.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 6 Александрия4 : 3Ингулец
30.09.2020 Кубок Украины 3-й предварительный раунд Александрия4 : 1Ингулец

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