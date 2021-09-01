Александрия - Ингулец 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
10 Сентября 2021, Пятница. 19:30 МСК. Премьер-лига, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Александрия
Александрия
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
|Юрий Владимирович Гура
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
История личных встреч
|21.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 0
|18.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 6
|4 : 3
|30.09.2020
|Кубок Украины
|3-й предварительный раунд
|4 : 1