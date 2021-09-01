Россия U21 - Мальта U21 7 сентября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
7 Сентября 2021, Вторник. 19:00 МСК. Отборочный турнир к ЧЕ-2023
Главный судья: Артём Кучин (Караганда, Казахстан)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Россия U21
Мальта U21
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Гилберт Агиус
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧЕ-2023: Россия U21 — Мальта U21. Это соперники по группе 3. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.