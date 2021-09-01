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Россия U21 - Мальта U21 7 сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
7 Сентября 2021, Вторник. 19:00 МСК. Отборочный турнир к ЧЕ-2023
Главный судья: Артём Кучин (Караганда, Казахстан)
РоссияМальта
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Россия U21
Мальта U21
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Мальта Гилберт Агиус
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧЕ-2023: Россия U21 — Мальта U21. Это соперники по группе 3. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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