Биатлон: Чемпионат Мира 2021 смотреть онлайн
Биатлон. Чемпионат Мира. Поклюка, Словения
10 февраля 2021, среда. 17:00 МСК
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
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Многие болельщики зимних видов спорта, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Смешанная 4 x 6 км Эстафета, которая состоится 10 февраля 2021 года в 17:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по биатлону, оно проводится в стране Словения. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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