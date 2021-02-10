Биатлон: Чемпионат Мира 2021 смотреть онлайн

Многие болельщики зимних видов спорта, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Смешанная 4 x 6 км Эстафета, которая состоится 10 февраля 2021 года в 17:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Мира по биатлону, оно проводится в стране Словения. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.