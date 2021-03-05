Биатлон: Кубок Мира 2020/21 смотреть онлайн
Биатлон. Кубок Мира. Этап 8, Нове-Место, Чехия
05 марта 2021, пятница. 17:20 МСК
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
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Многие болельщики зимних видов спорта, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета, которая состоится 05 марта 2021 года в 17:20 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Мира по биатлону, оно проводится в стране Чехия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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17:58
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты 4x7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Старт запланирован на 17:20 по московскому времени.
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