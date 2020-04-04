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Пятница 24 апреля

18:00  cleag Смолевичи – Динамо Минск 20:00  cleag Неман – Энергетик
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Неман - Энергетик-БГУ смотреть онлайн трансляция 24 апреля 2020

Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 06-тур
Начало 24 апреля 2020г в 20:00 мск 
НеманЭнергетик

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