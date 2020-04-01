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Шахтер – Динамо Брест смотреть онлайн трансляция 29 апреля 2020

Футбол | Кубок Беларуссии - Высшая лига 2019/20 | 1/2 финала Ответный матч
Начало 29 апреля 2020г в 18:00 мск 
ШахтерДинамо Брест

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