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Пятница 01 мая

16:00  cleag Энергетик-БГУ – Смолевичи
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Энергетик-БГУ – Смолевичи 1 мая 2020 прямая трансляция

Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 07-тур
Начало 1 мая 2020г в 16:00 мск 
ЭнергетикСмолевичи

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