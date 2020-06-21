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Карпаты - Олимпик смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 27-й тур
Начало 21 июня 2020г в 17:00 мск
КарпатыОлимпик
Матч перенесен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Карпаты и Олимпик, которое состоится 21 июня 2020 года в 17:00 по Киевскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины, Премьер Лига 2019/20, 27-тур, оно проводится в стране Украина. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
2020 24 ноября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 15 Карпаты1 : 2Олимпик Д
2020 18 августа Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Олимпик Д1 : 3Карпаты
2019 25 мая Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 9 Карпаты3 : 3Олимпик Д
2019 27 апреля Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 4 Олимпик Д3 : 2Карпаты
2019 3 ноября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 14 Олимпик Д1 : 2Карпаты
2019 5 августа Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Карпаты2 : 2Олимпик Д
2018 22 апреля Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 6 Олимпик Д0 : 2Карпаты
2018 11 марта Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 1 Карпаты0 : 3Олимпик Д
2018 21 февраля Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Карпаты2 : 1Олимпик Д
2018 26 августа Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Олимпик Д0 : 0Карпаты

Отзывы и комментарии к матчу

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