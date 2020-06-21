Карпаты - Олимпик смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 27-й турНачало 21 июня 2020г в 17:00 мск
Матч перенесен
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Карпаты и Олимпик, которое состоится 21 июня 2020 года в 17:00 по Киевскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины, Премьер Лига 2019/20, 27-тур, оно проводится в стране Украина. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|2020
|24 ноября
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 15
|1 : 2
|2020
|18 августа
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 4
|1 : 3
|2019
|25 мая
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 9
|3 : 3
|2019
|27 апреля
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 4
|3 : 2
|2019
|3 ноября
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 14
|1 : 2
|2019
|5 августа
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 3
|2 : 2
|2018
|22 апреля
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 6
|0 : 2
|2018
|11 марта
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 1
|0 : 3
|2018
|21 февраля
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 18
|2 : 1
|2018
|26 августа
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 7
|0 : 0
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