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Краснодар - Динамо смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | Российская Премьер Лига 2019/20 | 23-й тур
Начало 21 июня 2020г в 20:00 мск
КраснодарДинамо М
Матч перенесен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Краснодар - Динамо Москва, которое состоится 21 июня 2020 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России 2019/20, 23-тур, оно проводится в стране Россия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Васильевич Матвеев      
Россия Кирилл Александрович Новиков      
История личных встреч
2019/20 20 октября Россия - Премьер-Лига Тур 13 Динамо М1 : 1Краснодар
2018/19 14 апреля Россия - Премьер-Лига Тур 23 Динамо М1 : 1Краснодар
2018/19 30 сентября Россия - Премьер-Лига Тур 9 Краснодар3 : 0Динамо М
2017/18 10 марта Россия - Премьер-Лига Тур 22 Динамо М0 : 0Краснодар
2017/18 27 августа Россия - Премьер-Лига Тур 8 Краснодар2 : 0Динамо М
2015/16 4 апреля Россия - Премьер-Лига Тур 22 Динамо М1 : 4Краснодар
2015/16 13 сентября Россия - Премьер-Лига Тур 8 Краснодар4 : 0Динамо М
2014/15 30 мая Россия - Премьер-Лига Тур 30 Динамо М1 : 1Краснодар
2014/15 31 августа Россия - Премьер-Лига Тур 6 Краснодар0 : 2Динамо М
2013/14 20 апреля Россия - Премьер-Лига Тур 26 Динамо М1 : 2Краснодар
Текстовая трансляция

Матч 23-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» перенесён на 19 июля. Напомним, у игроков «Динамо» Шарля Каборе и Клинтона Н’Жье обнаружили коронавирус. Вся основная команда бело-голубых ушла на двухнедельный карантин.Матч «Краснодар» — «Динамо» перенесён на 19 июля

Отзывы и комментарии к матчу

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