Краснодар - Динамо смотреть онлайн 21 июня 2020
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Краснодар - Динамо Москва, которое состоится 21 июня 2020 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России 2019/20, 23-тур, оно проводится в стране Россия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Сергей Васильевич Матвеев
|Кирилл Александрович Новиков
|2019/20
|20 октября
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 1
|2018/19
|14 апреля
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|1 : 1
|2018/19
|30 сентября
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|3 : 0
|2017/18
|10 марта
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|0 : 0
|2017/18
|27 августа
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|2 : 0
|2015/16
|4 апреля
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 4
|2015/16
|13 сентября
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|4 : 0
|2014/15
|30 мая
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 1
|2014/15
|31 августа
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|0 : 2
|2013/14
|20 апреля
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|1 : 2
Матч 23-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» перенесён на 19 июля. Напомним, у игроков «Динамо» Шарля Каборе и Клинтона Н’Жье обнаружили коронавирус. Вся основная команда бело-голубых ушла на двухнедельный карантин.Матч «Краснодар» — «Динамо» перенесён на 19 июля
Отзывы и комментарии к матчу
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