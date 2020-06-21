Десна - Заря смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 5-й турНачало 21 июня 2020г в 19:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Десна и Заря, которое состоится 21 июня 2020 года в 19:30 по Киевскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины, Премьер Лига 2019/20, 05-тур, оно проводится в стране Украина. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Десна
Чернигов
Заря
Луганск
|44
|вр
|Евгений Паст
|22
|зщ
|Андрей Мостовой
|
46'
|17
|зщ
|Андрей Гитченко
|32
|зщ
|Максим Имереков
|26
|зщ
|Ефим Конопля
|45
|зщ
|Денис Фаворов
|11
|пз
|Владислав Калитвинцев
|
46'
|7
|пз
|Владислав Огиря
|9
|пз
|Леван Арвеладзе
|
69'
|12
|пз
|Егор Картушов
|
85'
|10
|нп
|Александр Филиппов
|
78'
|4
|зщ
|Йоонас Тамм
|
46'
|20
|пз
|Андрей Тотовицкий
|
46'
|28
|нп
|Филипп Будковский
|
69'
|13
|нп
|Дмитрий Хлёбас
|
78'
|77
|пз
|Орест Кузык
|
85'
|1
|вр
|Заури Махарадзе
|
78'
|15
|зщ
|Виталий Вернидуб
|18
|зщ
|Александр Тымчик
|21
|зщ
|Дмитрий Иванисеня
|
27'
|7
|пз
|Владислав Кочергин
|80
|пз
|Владлен Юрченко
|10
|пз
|Дмитрий Хомченовский
|14
|пз
|Богдан Михайличенко
|98
|пз
|Евгений Чеберко
|28
|пз
|Артём Громов
|22
|нп
|Владислав Кабаев
|
89'
|8
|нп
|Максим Лунёв
|
27'
|23
|вр
|Никола Васильев
|
78'
|9
|нп
|Михайло Перович
|
89'
Запасные
|72
|вр
|Игорь Литовка
|5
|зщ
|Виталий Ермаков
|43
|пз
|Артур Западня
|27
|пз
|Сергей Старенький
|29
|пз
|Volodymyr Bilotserkovets
|19
|пз
|Игорь Чайковский
|97
|пз
|Андрей Цыганик
|6
|пз
|Никита Каменюка
|47
|пз
|Дмитрий Поддубний
Главные тренеры
|Александр Дмитриевич Рябоконь
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|2020
|7 марта
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 22
|1 : 0
|2020
|19 октября
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 11
|2 : 1
|2019
|1 декабря
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 17
|0 : 2
|2019
|31 октября
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 1 ДВ
|2019
|26 августа
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 6
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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