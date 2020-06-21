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Десна - Заря смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 5-й тур
Начало 21 июня 2020г в 19:30 мск
Десна Заря

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Десна и Заря, которое состоится 21 июня 2020 года в 19:30 по Киевскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины, Премьер Лига 2019/20, 05-тур, оно проводится в стране Украина. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Десна
Чернигов
Заря
Луганск
44 Украина вр Евгений Паст  
22 Украина зщ Андрей Мостовой
46'
17 Украина зщ Андрей Гитченко  
32 Украина зщ Максим Имереков  
26 Украина зщ Ефим Конопля  
45 Украина зщ Денис Фаворов  
11 Украина пз Владислав Калитвинцев
46'
7 Украина пз Владислав Огиря  
9 Украина пз Леван Арвеладзе
69'
12 Украина пз Егор Картушов
85'
10 Украина нп Александр Филиппов
78'
4 Эстония зщ Йоонас Тамм
46'
20 Украина пз Андрей Тотовицкий
46'
28 Украина нп Филипп Будковский
69'
13 Украина нп Дмитрий Хлёбас
78'
77 Украина пз Орест Кузык
85'
1 Украина вр Заури Махарадзе
78'
15 Украина зщ Виталий Вернидуб  
18 Украина зщ Александр Тымчик  
21 Украина зщ Дмитрий Иванисеня
27'
7 Украина пз Владислав Кочергин  
80 Украина пз Владлен Юрченко  
10 Украина пз Дмитрий Хомченовский  
14 Украина пз Богдан Михайличенко  
98 Украина пз Евгений Чеберко  
28 Украина пз Артём Громов  
22 Украина нп Владислав Кабаев
89'
8 Украина нп Максим Лунёв
27'
23 Босния и Герцеговина вр Никола Васильев
78'
9 Черногория нп Михайло Перович
89'
Запасные
72 Украина вр Игорь Литовка  
5 Украина зщ Виталий Ермаков  
43 Украина пз Артур Западня  
27 Украина пз Сергей Старенький  
29 Украина пз Volodymyr Bilotserkovets  
19 Украина пз Игорь Чайковский  
97 Латвия пз Андрей Цыганик  
6 Украина пз Никита Каменюка  
47 Украина пз Дмитрий Поддубний  
Главные тренеры
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь      
Украина Виктор Анатольевич Скрипник      
История личных встреч
2020 7 марта Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Десна1 : 0Заря
2020 19 октября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Заря2 : 1Десна
2019 1 декабря Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 17 Десна0 : 2Заря
2019 31 октября Кубок Украины 1/8 финала Десна1 : 1 ДВЗаря
2019 26 августа Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 6 Заря0 : 2Десна

Отзывы и комментарии к матчу

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