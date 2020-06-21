Астон Вилла - Челси смотреть онлайн 21 июня 2020

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Астон Вилла и Челси, которое состоится 21 июня 2020 года в 18:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 30-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Текстовая трансляция

90+6' Финальный свисток! 1:2 по итогам нашего матча. Волевую победу сегодня одержал «Челси» благодаря голам Пулишича и Жиру в середине второго тайма. Итоговый результат следует признать справедливым, учитывая большое преимущество команды Лэмпарда на протяжении всей игры.

90+6' Джек Грилиш Грилиш получил желтую карточку за фол против Маркоса Алонсо.

90+5' Трезеге на исполнение пробил со штрафного метров с 25-ти, но вышло прямо в руки Кепа.

90+4' Н'Голо Канте Грилиш устремился в скоростной прорыв от центра поля, но был остановлен откровенным фолом со стороны Канте.

90+1' Пять минут добавил арбитр к основному времени матча.

90' Рис Джеймс Вышел на поле Рис Джеймс.

90' Виллиан Ушел с поля Виллиан.

88' Момент у «Астон Виллы»! Самата здорово сбросил мяч в чужой штрафной на Хота и только вышедший на замену футболист ударом в касание отправил мяч рядом с дальним углом ворот Кепы!

87' Хота Вышел на поле Хота.

87' Джон Макгинн Ушел с поля Макгинн.

86' Виллиан отпасовал низом у чужой штрафной на Маркоса Алонсо и тот попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.

85' Виллиан приблизился к чужой штрафной по центру, опасно пробил под перекладину ворот, но Нюланд выручил свою команду.

83' Виллиан навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Абрахам, но отправил мяч мимо цели.

82' Баркли получил передачу на правом фланге атаки и навесил в центр чужой штрафной, откуда мяч был вынесен на угловой.

80' Тэмми Абрахам Вышел на поле Абрахам.

80' Оливье Жиру Ушел с поля Жиру.

79' Трезеге навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Рюдигер здорово сыграл на опережение против Макгинна.

77' Виллиан исполнил бесхитростную подачу с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, где Нюланд уверенно сыграл на выходе.

76' Баркли прошел вперед по левому флангу атаки и заработал угловой при попытке прострелить в центр.

74' Уверенно контролируют мяч футболисты «Челси» в эти минуты матча. Нужно прибавлять в атакующей активности хозяевам.

72' Аспиликуэта не по правилам сыграл против Грилиша поблизости от центра поля. Фол арбитр зафиксировал, но без желтой карточки.

70' Махмуд Хассан Вышел на поле Трезеге.

70' Анвар Эль-Гази Ушел с поля Эль-Гази.

70' Марвелоуз Накамба Вышел на поле Накамба.

70' Конор Хурихейн Ушел с поля Хурихейм.

69' Хурихейн навесил со штрафного с левого фланга атаки на ближнюю штангу, откуда пробил головой Хос, но отправил мяч мимо цели.

68' Виллиан в подкате снес Грилиша на левом фланге атаки «Астон Виллы». Может быть опасный стандарт.

67' Таргетт подключился к атаке своей команды по левому флангу, попытался навесить в центр, но на пути у мяча оказался Аспиликуэта.

65' Удалось неожиданно переломить полностью ход матча лондонскому «Челси» в середине второго тайма. Теперь уже придется раскрываться хозяевам.

63' 1:2 Оливье Жиру Гол! 1:2! Аспиликуэта отпасовал низом в чужой штрафной на Жиру и тот ударом в касание с рикошетом от соперника метров с 12-ти отправил мяч в сетку.

62' 1:2. Оливье Жиру выводит «Челси» вперед!

60' 1:1 Кристиан Пулишич Гол! 1:1! Аспиликуэтаа получил диагональный пас от центра поля на правом фланге атаки и исполнил подачу на дальнюю штангу, где Пулишич ударом в касание под перекладину ворот замкнул передачу.

60' 1:1. Пулишич («Челси») замкнул подачу с фланга

59' Аспиликуэта подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил опасный прострел во вратарскую, где Нюланд уверенно сыграл на выходе, опередив Жиру.

57' Мбвана Самата Вышел на поле Самата.

57' Кинан Дэвис Ушел с поля Дэвис.

55' Кристиан Пулишич Вышел на поле Пулишич.

55' Рубен Лофтус-Чик Ушел с поля Лофтус-Чик.

55' Росс Баркли Вышел на поле Баркли.

55' Матео Ковачич Ушел с поля Ковачич.

54' Пока достаточно спокойно развивается у нас игра. «Челси» не предпринимает активных попыток быстро отыграться.

52' Аспиликуэта прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, опасно прострелил в центр, но там первым на мяче был Таргетт.

50' Все также больше контролируют мяч во втором тайме гости, но пока без создания опасных моментов.

48' Маунт отпасовал низом вперед по правому флангу атаки на Аспиликуэту, а тот прострелил низом в центр, но вышло на соперника.

46' Начался второй тайм!

45+4' Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Несколько нелогичный итог первого тайма у нас сегодня после единственного гола Хоса. Полностью доминировал на футбольном поле «Челси», но голом отметились хозяева в одной из своих редких атак.

45+3' Ковачич оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, опасно пробил, но мяч пролетел рядом со штангой ворот Нюланда.

45+1' Три минуты добавил арбитр к первому тайму.

45' Эзри Конса Конса получил желтую карточку за затяжку времени при вбрасывании мяча из аута.

43' 1:0 Кортни Хос Гол! 1:0! После подачи с фланга нанес удар в падении с угла вратарской Хос, но парировал его Кепа! Однако, Кортни первым успел на добивание и повторным выстрелом поразил чужие ворота!

43' 1:0. Кортни Хос («Астон Вилла») открывает счет в матче

41' Ковачич лишь при помощи фола сумел остановить прорыв Грилиша вперед от центра поля.

39' Маунт здорово на дриблинге прорвался мимо нескольких соперников в чужую штрафную с правого фланга атаки, опасно прострелил во вратарскую, где Лофтус-Чик не успел к мячу.

37' Рюдигер исполнил длинную передачу на Жиру и против того нарушил правила в борьбе за мяч Хос.

35' Оливье Жиру и Хос болезненно столкнулись друг с другом. Пауза у нас в игре.

33' Сразу два момента за минуту! Сначала Нюланд парировал удар Маунта из-за пределов штрафной, а уже в ответной атаке Кепа отбил выстрел Эль-Гази метров с 20-ти!

31' Виллиан прострелил с правого фланга атаки во вратарскую, где Оливье Жиру немного не успел к мячу, а могло получиться опасно.

29' Длительное время продолжают контролировать мяч футболисты «Челси». Вынуждены лишь обороняться хозяева.

27' Маркос Алонсо получил передачу на левом фланге атаки и попытался навесить в центр, но послал мяч слишком сильно и мяч перелетел через всех партнеров по команде в аут на противоположном краю поля.

25' Паузу на водопой объявил сейчас арбитр в связи с жаркой погодой.

23' Маунт попытался низом отпасовать с левого фланга атаки в чужую штрафную на Лофтус-Чика, но передача вышла не самой точной и мяч был потерян.

21' Виллиан отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной на Маунта и тот опасно пробил в дальнюю шестерку, но в красивом прыжке выручил свою команду Нюланд!

19' Маркос Алонсо отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Лофтус-Чика, а тот прострелил низом в центр, но вышло на соперника.

17' Джек Грилиш разыграл угловой передачей на ближайшего партнера по команде, после чего обострить игру у чужих ворот у хозяев не получилось.

15' Жиру продвинулся вперед от центра поля, попытался исполнить перевод в чужую штрафную на Виллиана, но против того на опережение сыграл Таргетт.

13' Виллиан отпасовал низом вперед по правому флангу атаки на Аспиликуэту, но тот затем исполнил невразумительную подачу за лицевую линию поля.

11' Кепа далеко пробил от ворот на левый фланг атаки, но там против Маунта на опережение сыграл соперник.

9' С преимуществом «Челси» развивается сейчас игра, тогда как хозяева вынуждены в основном обороняться.

7' Виллиан приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки, попытался пробить, но угодил в Мингса.

5' Лофтус-Чик получил отличную возможность после передачи с фланга для удара головой с 11-ти метров, но отправил мяч выше цели.

3' Виллиан устремился в скоростной прорыв по правому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Мингс, выбив мяч за боковую линию поля.

1' Матч начался!

0' Подробная графическая трансляция матча «Астон Вилла» — «Челси» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!

0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Челси». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.