Ньюкасл - Шеффилд смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 30-турНачало 21 июня 2020г в 16:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ньюкасл и Шеффилд, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 30-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|28
|зщ
|Дэнни Роуз
|18
|зщ
|Федерико Фернандес
|19
|зщ
|Хавьер Манкильо
|6
|зщ
|Джамал Ласcеллс
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|
85'
|10
|пз
|Аллан Сент-Максимен
|
79'
|14
|пз
|Айзак Хэйден
|8
|пз
|Джонджо Шелви
|
85'
|11
|пз
|Мэтт Ритчи
|
90+2'
|9
|нп
|Жоэлинтон
|
79'
|42
|пз
|Набиль Бенталеб
|
79'
|7
|нп
|Энди Кэрролл
|
79'
|5
|зщ
|Фабиан Шёр
|
85'
|23
|пз
|Валентин Лацаро
|
85'
|22
|зщ
|Деандре Йедлин
|
90+2'
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|6
|зщ
|Крис Башам
|3
|зщ
|Энда Стивенс
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|12
|зщ
|Джон Иган
|2
|зщ
|Джордж Балдок
|4
|пз
|Джон Флек
|
73'
|16
|пз
|Оливер Норвуд
|32
|пз
|Сандер Берге
|
66'
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|
85'
|10
|нп
|Билли Шарп
|
74'
|7
|пз
|Джон Ландстрем
|
66'
|8
|пз
|Люк Фримен
|
73'
|30
|нп
|Ришайро Живкович
|
74'
|18
|зщ
|Кирон Фримэн
|
85'
Запасные
|26
|вр
|Карл Дарлоу
|17
|зщ
|Эмиль Крафт
|12
|нп
|Дуайт Гейл
|13
|нп
|Йосинори Муто
|25
|вр
|Саймон Мур
|15
|зщ
|Фил Джагелка
|23
|пз
|Бен Осборн
|26
|пз
|Джек Родуэлл
|22
|нп
|Ли Муссе
Главные тренеры
|Стив Брюс
|Крис Уилдер
История личных встреч
|2019/20
|5 декабря
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|0 : 2
|2006/07
|7 апреля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|1 : 2
|2006/07
|4 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Манчестер Юнайтед - Шеффилд смотреть онлайн 24 июня 2020
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-тур Начало 24 июня 2020г в 20:00 мск...
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-тур Начало 24 июня 2020г в 20:00 мск...
Ньюкасл - Шеффилд (21.06.2020) | Английская Премьер Лига 2019/20
21 июня 2020
Футбол...
21 июня 2020
Футбол...
Астон Вилла - Шеффилд смотреть онлайн 17 июня 2020
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 28-тур Начало 17 июня 2020г в 20:00 мск...
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 28-тур Начало 17 июня 2020г в 20:00 мск...
Источник: чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня
Клубы Премьер-лиги Англии готовятся к возобновлению чемпионата. Так, согласно данным «The Guardian», сначала будут доиграны встречи...
Клубы Премьер-лиги Англии готовятся к возобновлению чемпионата. Так, согласно данным «The Guardian», сначала будут доиграны встречи...
Шеффилд - Ньюкасл смотреть онлайн 05.12.2019
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 15-тур
Смотреть онлайн прямую...
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 15-тур
Смотреть онлайн прямую...