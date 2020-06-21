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Ньюкасл - Шеффилд смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 30-тур
Начало 21 июня 2020г в 16:00 мск
НьюкаслШеффилд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ньюкасл и Шеффилд, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 30-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1 Словакия вр Мартин Дубравка  
28 Англия зщ Дэнни Роуз  
18 Аргентина зщ Федерико Фернандес  
19 Испания зщ Хавьер Манкильо  
6 Англия зщ Джамал Ласcеллс  
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
85'
10 Франция пз Аллан Сент-Максимен
79'
14 Англия пз Айзак Хэйден  
8 Англия пз Джонджо Шелви
85'
11 Шотландия пз Мэтт Ритчи
90+2'
9 Бразилия нп Жоэлинтон
79'
42 Алжир пз Набиль Бенталеб
79'
7 Англия нп Энди Кэрролл
79'
5 Швейцария зщ Фабиан Шёр
85'
23 Австрия пз Валентин Лацаро
85'
22 США зщ Деандре Йедлин
90+2'
1 Англия вр Дин Хендерсон  
6 Англия зщ Крис Башам  
3 Ирландия зщ Энда Стивенс  
19 Англия зщ Джек Робинсон  
12 Ирландия зщ Джон Иган  
2 Англия зщ Джордж Балдок  
4 Шотландия пз Джон Флек
73'
16 Северная Ирландия пз Оливер Норвуд  
32 Норвегия пз Сандер Берге
66'
9 Шотландия нп Оливер Макбарни
85'
10 Англия нп Билли Шарп
74'
7 Англия пз Джон Ландстрем
66'
8 Англия пз Люк Фримен
73'
30 Нидерланды нп Ришайро Живкович
74'
18 Уэльс зщ Кирон Фримэн
85'
Запасные
26 Англия вр Карл Дарлоу  
17 Швеция зщ Эмиль Крафт  
12 Англия нп Дуайт Гейл  
13 Япония нп Йосинори Муто  
25 Англия вр Саймон Мур  
15 Англия зщ Фил Джагелка  
23 Англия пз Бен Осборн  
26 Англия пз Джек Родуэлл  
22 Франция нп Ли Муссе  
Главные тренеры
Англия Стив Брюс      
Англия Крис Уилдер      
История личных встреч
2019/20 5 декабря Англия - Премьер-лига Тур 15 Шеффилд Юнайтед0 : 2Ньюкасл Юнайтед
2006/07 7 апреля Англия - Премьер-лига Тур 32 Шеффилд Юнайтед1 : 2Ньюкасл Юнайтед
2006/07 4 ноября Англия - Премьер-лига Тур 11 Ньюкасл Юнайтед0 : 1Шеффилд Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

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