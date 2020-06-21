Эвертон - Ливерпуль смотреть онлайн 21 июня 2020

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эвертон и Ливерпуль, которое состоится 21 июня 2020 года в 21:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 30-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Текстовая трансляция

90+4' Матч окончен! «Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в мерсисайдском дерби — 0:0. Результат справедлив. Команда Карло Анчелотти всю игру грамотно оборонялась и в концовке могла вырвать победу — Алисон спас гостей от поражения. «Ливерпуль» действовал слишком академично — команде Клоппа явно не хватало скоростей и моментов было совсем немного.На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!

90+3' Мойзе Кин Мойзе Кин в игре.

90+3' Доминик Калверт-Льюин Калверт-Льюин заменён.

90+2' Фабиньо со штрафного пробил под перекладину! Пикфорд кончиками пальцев перевёл на угловой.

90+1' Окслейд-Чемберлен пошёл в обводку и вынудил Ришарлисона сфолить. До ворот чуть больше 20 метров.

90' Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.

88' Бернард Бернард появился на поле.

88' Алекс Айуоби Айуоби заменён у «Эвертона».

87' «Ириски» справились с очередной подачей Трента. Совсем не идут навесы у гостей сегодня.

85' Дивок Ориги Ориги проиграл борьбу и в подкате сбил соперника. Жёлтая карточка.

83' Такое ощущение, что замены Клоппа скорее ослабили «Ливерпуль». Окслейд-Чемберлен и Ориги не попали в игру.

81' Ришарлисон в штрафной легко разобрался с Ловреном и пробил с острого угла — Алисон выручил!

79' Момент у «Эвертона»! Ришарлисон с фланга прострелил в штрафную, Калверт-Льюин подстроился и пробил пяткой — Алисон потащил, а Дэвис после добивания попал в штангу!

77' «Эвертон» организовал быструю атаку! Калверт-Льюин подхватил мяч возле штрафной, выскочил на ворота и пробил в дальний угол. Но чуть раньше был зафиксирован офсайд.

75' Видно, что команды далеко от оптимальной формы. Не хватает динамики. Тяжеловато выглядит тот же Мане.

73' Деян Ловрен Ловрен вышел вместо Матипа.

73' Жоэль Матип Вынужденная замена у «Ливерпуля».

72' Матип захромал и присел на газон. Что-то с голеностопом, похоже. Нужна помощь медиков.

70' По владению мячом большое преимущество у «Ливерпуля» — 70% на 30%. Но ничего опасного создать не удаётся.

68' Пауза на водопой.

67' «Эвертон» после перерыва практически не переходит центр поля. Вынуждены большими силами обороняться хозяева.

65' Дивок Ориги Ориги в игре.

65' Роберто Фирмино Фирмино заменён.

65' Жоржиньо Вейналдум Вейналдум вышел вместо Кейта.

65' Наби Кейта Двойная замена от Юргена Клоппа.

63' Александер-Арнолд пробил со штрафного! Мяч зацепил стенку и улетел на угловой.

62' Лука Динь Динь возле собственной штрафной в подкате сбил Мане. Жёлтая карточка.

61' Калверт-Льюин из глубины сделал заброс вперёд! Ришарлисон принял мяч, ворвался в штрафную, но пробил слишком высоко.

60' Гилфи Тор Сигурдссон Сигурдссон вышел вместо Гордона.

60' Энтони Гордон Замену провёл Карло Анчелотти.

58' Ван Дейк пробил головой после подачи с углового! Пикфорд грамотно занял позицию и забрал мяч.

56' Фабиньо забежал по правому флангу и мягко навесил в центр штрафной — Мане не дотянулся до мяча!

54' «Ливерпуль» прибавил в активности, получше стал ходить мяч у гостей.

52' Мане рвался в атаку по левому флангу, но Коулман жёстко поставил корпус и оттеснил соперника от мяча.

50' Фирмино грудью скинул мяч на Кейта — африканец с лёта не попал в дальний угол!

48' Коулман здорово отработал и в подкате выбил мяч у ворвавшегося в штрафную Гомеса.

46' Стартовал второй тайм!

46' Алекс Окслейд-Чемберлен Окслейд-Чемберлен вышел вместо Минамино.

46' Такуми Минамино Замену в перерыве провёл Юрген Клопп.

45+2' Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. В невысоком темпе прошёл первый тайм. «Ливерпуль» много владел мячом, но голевых моментов не возникало. Ждём более активной игры после перерыва.

45' Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.

44' Мане развернулся в штрафной и выкатил мяч в центр! Минамино пробил низом и попал в соперника.

43' Джозеф Гомес Гомес вошёл в игру.

43' Джеймс Милнер Милнер заменён.

42' Милнер сидит на газоне и не может подняться. Вынужденная замена будет у «Ливерпуля».

41' Александер-Арнолд со штрафного пробил в нижний угол! Пикфорд нырнул и забрал мяч.

40' Майкл Кин Кин сфолил на карточку, сбив Мане. Жёлтая карточка.

38' Очередной неудачный заброс Александер-Арнолда. Не идут подачи у Трента сегодня.

36' Ответ «Эвертона»! Ришарлисон пальнул из-за пределов штрафной — Александер-Арнолд принял удар на себя.

34' «Ливерпуль» после отбора провёл быструю атаку. Хендерсон сделал передачу к штрафной, Мане откинул мяч на Фирмино, который пробил рядом со штангой!

32' Ришарлисон пробил головой после подачи со штрафного! Мяч пролетел выше перекладины.

30' Штрафной для «Ливерпуля» на правом фланге. Александер-Арнолд вырезал подачу, Матип высоко выпрыгнул и пробил головой рядом со штангой!

28' Динь здорово сыграл в отборе и не позволил Минамино войти в штрафную.

26' Кейта сфолил в центре поля против Дэвиса. Много стыков в игре.

24' Пауза в игре, арбитр отправил команды попить воды.

22' По владению мячом большое преимущество у «Ливерпуля» — 62% на 38%. А по ударам равенство — 1:1.

20' Джеймс Милнер Милнер жёстко встретил Ришарлисона и получил «горчичник».

19' Мане сместился к центру и сделал передачу к штрафной, но Минамино не сумел развернуться в окружении двух соперников.

17' Затяжная атака «Ливерпуля». Александер-Арнолд сделал мягкий заброс во вратарскую — Пикфорд без проблем забрал мяч.

15' В невысоком темпе проходят стартовые минуты. «Ливерпуль» владеет территорией, но пока без моментов.

13' Стандарт для «Ливерпуля» в 30 метрах от ворот. Александер-Арнолд сделал заброс в штрафную, но партнёры не успели к мячу.

11' Фирмино и Минамино разыграли комбинацию возле чужой штрафной, Кин в итоге выбил мяч у японца.

10' Фабиньо здорово сыграл в отборе. Минамино получил пас, дошёл до штрафной и пробил — мяч пролетел выше перекладины!

8' Фирмино с левого края дошёл до лицевой и прострелил низом в штрафную! Минамино не успел к мячу.

6' Фабиньо грубо влетел в Калверта-Льюина. Арбитр устно предупредил бразильца.

4' Фабиньо сделал неудачную скидку, Ришарлисон подхватил мяч, с левого края влетел в штрафную и пробил низом — промах!

3' Александер-Арнолд ускорился по флангу и прострелил в штрафную — мяч после рикошета прилетел к Пикфорду.

1' Матч начался! «Ливерпуль» разыграл мяч с центра поля.

0' Подробная графическая трансляция матча «Эвертон» — «Ливерпуль» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!

0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало мерсисайдского дерби запланировано на 21:00 по московскому времени.