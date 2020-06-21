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Сельта - Алавес смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 30-й тур
Начало 21 июня 2020г в 15:00 мск
Сельта Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сельта и Алавес, которое состоится 21 июня 2020 года в 15:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 30-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Алавес
Витория
13 Испания вр Рубен Бланко  
15 Уругвай зщ Лукас Оласа  
4 Мексика зщ Нестор Араухо  
20 Испания зщ Кевин Васкес  
21 Колумбия зщ Джейсон Мурильо
72'
12 Бразилия пз Рафинья
46'
5 Турция пз Окай Йокушлу
46'
8 Испания пз Фран Бельтран
64'
6 Испания пз Денис Суарес  
9 Россия нп Фёдор Смолов  
10 Испания нп Яго Аспас
65'
14 Хорватия пз Филип Брадарич
46'
3 Испания нп Нолито
46'
22 Испания нп Санти Мина
64'
23 Испания пз Брайс Мендес
65'
18 Гана зщ Джозеф Айду
72'
13 Испания вр Роберто  
5 Испания зщ Виктор Лагуардия
46'
21 Испания зщ Мартин Агиррегабирия  
28 Испания зщ Хавьер Лопес  
6 Аргентина зщ Лисандро Магальян  
16 Испания пз Эдгар Мендес
83'
20 Испания пз Пере Понс  
15 Сербия пз Любомир Фейса  
29 Испания пз Борха Сайнс
31'
7 Испания нп Лукас Перес
46'
9 Испания нп Хоселу
59'
23 Испания зщ Химо
31'
4 Бразилия зщ Родриго Эли
46'
32 Испания нп Паулино де ла Фуэнте
46'
24 Шотландия пз Оливер Бёрк
59'
11 Испания нп Луис Риоха
83'
Запасные
25 Испания вр Иван Вильяр  
16 Испания зщ Хорхе Саэнс  
29 Испания пз Хакобо Гонсалес  
24 Испания пз Папе Шейк  
11 Дания нп Пионе Систо  
7 Испания нп Хуан Эрнандес  
19 Уругвай нп Габриэль Фернандес  
31 Испания вр Ариц Кастро  
1 Испания вр Фернандо Пачеко  
36 Мавритания зщ Абдаллахи Махмуд  
17 Испания зщ Адриан Марин  
27 Испания зщ Тачи  
10 Испания пз Виктор Камараса  
19 Испания пз Ману Гарсия  
Главные тренеры
Испания Оскар Гарсия      
Испания Давид Хенерело Миранда      
Испания Асьер Гаритано      
История личных встреч
2019/20 20 октября Испания - Примера Тур 9 Алавес2 : 0Сельта
2018/19 23 февраля Испания - Примера Тур 25 Алавес0 : 0Сельта
2018/19 19 октября Испания - Примера Тур 9 Сельта0 : 1Алавес
2017/18 3 февраля Испания - Примера Тур 22 Алавес2 : 1Сельта
2017/18 10 сентября Испания - Примера Тур 3 Сельта1 : 0Алавес
2016/17 14 мая Испания - Примера Тур 37 Алавес3 : 1Сельта
2016/17 8 февраля Кубок Испании 1/2 финала Алавес1 : 0Сельта
2016/17 2 февраля Кубок Испании 1/2 финала Сельта0 : 0Алавес
2016/17 15 января Испания - Примера Тур 18 Сельта1 : 0Алавес

Отзывы и комментарии к матчу

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