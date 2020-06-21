Сельта - Алавес смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 30-й турНачало 21 июня 2020г в 15:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сельта и Алавес, которое состоится 21 июня 2020 года в 15:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 30-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Алавес
Витория
|13
|вр
|Рубен Бланко
|15
|зщ
|Лукас Оласа
|4
|зщ
|Нестор Араухо
|20
|зщ
|Кевин Васкес
|21
|зщ
|Джейсон Мурильо
|
72'
|12
|пз
|Рафинья
|
46'
|5
|пз
|Окай Йокушлу
|
46'
|8
|пз
|Фран Бельтран
|
64'
|6
|пз
|Денис Суарес
|9
|нп
|Фёдор Смолов
|10
|нп
|Яго Аспас
|
65'
|14
|пз
|Филип Брадарич
|
46'
|3
|нп
|Нолито
|
46'
|22
|нп
|Санти Мина
|
64'
|23
|пз
|Брайс Мендес
|
65'
|18
|зщ
|Джозеф Айду
|
72'
|13
|вр
|Роберто
|5
|зщ
|Виктор Лагуардия
|
46'
|21
|зщ
|Мартин Агиррегабирия
|28
|зщ
|Хавьер Лопес
|6
|зщ
|Лисандро Магальян
|16
|пз
|Эдгар Мендес
|
83'
|20
|пз
|Пере Понс
|15
|пз
|Любомир Фейса
|29
|пз
|Борха Сайнс
|
31'
|7
|нп
|Лукас Перес
|
46'
|9
|нп
|Хоселу
|
59'
|23
|зщ
|Химо
|
31'
|4
|зщ
|Родриго Эли
|
46'
|32
|нп
|Паулино де ла Фуэнте
|
46'
|24
|пз
|Оливер Бёрк
|
59'
|11
|нп
|Луис Риоха
|
83'
Запасные
|25
|вр
|Иван Вильяр
|16
|зщ
|Хорхе Саэнс
|29
|пз
|Хакобо Гонсалес
|24
|пз
|Папе Шейк
|11
|нп
|Пионе Систо
|7
|нп
|Хуан Эрнандес
|19
|нп
|Габриэль Фернандес
|31
|вр
|Ариц Кастро
|1
|вр
|Фернандо Пачеко
|36
|зщ
|Абдаллахи Махмуд
|17
|зщ
|Адриан Марин
|27
|зщ
|Тачи
|10
|пз
|Виктор Камараса
|19
|пз
|Ману Гарсия
Главные тренеры
|Оскар Гарсия
|Давид Хенерело Миранда
|Асьер Гаритано
История личных встреч
|2019/20
|20 октября
|Испания - Примера
|Тур 9
|2 : 0
|2018/19
|23 февраля
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 0
|2018/19
|19 октября
|Испания - Примера
|Тур 9
|0 : 1
|2017/18
|3 февраля
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 1
|2017/18
|10 сентября
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 0
|2016/17
|14 мая
|Испания - Примера
|Тур 37
|3 : 1
|2016/17
|8 февраля
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 0
|2016/17
|2 февраля
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 0
|2016/17
|15 января
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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