Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид, которое состоится 21 июня 2020 года в 23:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 30-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Текстовая трансляция

90+7' Матч завершён! «Реал» обыграл в гостях «Сосьедад» и вышел на чистое первое место в Примере. В определённый момент сливочным повезло — арбитр не засчитал гол Янузая, который мог бы перевернуть ход встречи. Уже затем Бензема забил второй гол «Реала» и окончательно решил судьбу матча.

90+7' Микель Мерино Мерино получил жёлтую за разговоры.

90+6' Лука Модрич Модрич нарвался на предупреждение.

90+4' Элустондо выскочил на подачу Мерино и пробил головой рядом со штангой!

90+1' Мариано убежал один на один и пробил намного выше ворот, пытаясь перебросить мяч через Ремиро.

90+1' Шесть минут добавил арбитр.

89' Лука Модрич Вышел Модрич.

89' Федерико Вальверде Вальверде ушёл.

89' Ферлан Менди Менди вышел.

89' Марсело Марсело решил заменить Зидан.

85' Винисиус потерял мяч на границе чужой штрафной, не сумев пройти один в один последнего защитника «Сосьедада».

83' 1:2 Микель Мерино ГОЛ! Один гол хозяева всё же отыграли! Виллиан Жозе помешал защитнику «Реала» отбить подачу, мяч достался Мерино, который отправил его в ближнюю девятку ворот Куртуа.

81' Виллиан Жозе сразу открылся на подачу с фланга и пробил головой. Вышло неточно.

80' Мартин Субименди Субименди вышел.

80' Игор Субельдия Субельдию сняли с игры.

79' Виллиан Жозе Виллиан Жозе в игре.

79' Александер Исак Исак заменён.

79' Роберто Лопес Роберто Лопес вышел.

79' Мартин Эдегор Эдегор ушёл.

78' Мариано Диас Мариано Диас вышел.

78' Карим Бензема Бензема отправился отдыхать.

78' Марко Асенсио Асенсио вышел.

78' Хамес Родригес Хамеса заменили.

78' Пауза. Игроки ушли пить воду.

76' Винисиус убежал в контратаку и прострелил вдоль штрафной, а вот Бензема к эпизоду не успел.

75' Милитао налетел на Исака и помешал темнокожему шведу нанести удар из пределов штрафной.

74' «Реал» не спешит атаковать. Мадридцев всё устраивает. До конца встречи остаётся совсем немного времени.

70' 0:2 Карим Бензема ГОЛ! Бензема сразу наказывает! Карим обработал мяч в штрафной, ушёл в сторону и пробил по центру ворот. Ремиро не видел момента удара, поэтому пропустил.

68' ГОЛ! Сравнивает «Реал Сосьедад», но гол, почему-то отменили. Янузай пробил из-за пределов штрафной. Мяч пролетел рядом с игроком хозяев, который был в пассивном офсайде, но этого хватило арбитру, чтобы принять решение об отмене гола.

64' Оборона сливочных заблокировала два опаснейших удара! Режиссёры трансляции показали Рамоса с перевязанным коленом. Всё очень плохо у легенды «Реала».

63' Кроос пробил из-за пределов штрафной, но мяч полетел практически в Ремиро, тот справился.

61' Янузай ушёл от опекуна перед мадридской штрафной и пробил выше ворот!

60' Ариц Элустондо Элустондо заменил Горосабеля.

60' Андони Горосабель Ещё одна замена у хозяев.

60' Аднан Янузай Янузай вышел.

60' Микель Оярсабаль Оярсабаль заменён у «Реала Сосьедад».

60' Эдер Милитао Милитао вышел.

60' Серхио Рамос Рамоса заменили.

58' Рамос продолжает хромать. Похоже, «Реалу» понадобится замена капитана.

55' Вальверде сфолил на сопернике у чужой штрафной.

54' Заморозили Рамосу колено. Капитан «Реала» готов продолжать.

52' Пауза в матче из-за травмы Рамоса. После стыка с Исаком Рамос схватился за колено.

50' 0:1 Серхио Рамос ГОЛ! Рамос уверенно переиграл Ремиро с пенальти.

48' Диего Льоренте Льоренте предупреждён за фол на Винисиусе.

48' Пенальти! Винисиус прошёл по лицевой к вратарской, уйдя от двоих соперников, и оказался на газоне после толчка Льоренте!

47' Винисиус убежал на край штрафной, сместился немного в центр и сделал плохой пас, испортив момент.

46' Второй тайм!

45+2' Закончился первый тайм. Скучный и безголевой тайм. Обе команды хорошо держали мяч в центре поля, а у чужой штрафной начинались проблемы. В итоге «Реал» создал несколько полумоментов, а «Сосьедад» и того меньше.

45+1' Две минуты остаётся играть до перерыва.

42' Винисиус прошёл двоих на краю чужой штрафной и пробил на силу — Ремиро потащил!

41' Карвахалю помешали навесить с лицевой линии. Комбинация была хорошей. Да, очень мало качественных атак получается у команд. Ждём перерыва.

39' Монреаль поддержал атаку слева и в борьбе с Хамесом заработал угловой.

37' Бензема отработал при стандарте в обороне, помешав подаче Эдегора дойти до адресата.

34' Исак мог вывести Оярсабаля один на один, но сделал очень слабый пас.

33' Три в два убежали сливочные! У Вальверде было два варианта, он решил сыграть налево на Бензема, который нанёс первый удар «Реала» в створ — Ремиро на месте.

30' Пауза на водопой.

28' Андони Горосабель Горосабель получил предупреждение.

27' Марсело упал на краю чужой штрафной, а арбитр показал, что нарушения не было.

26' Винисиус напомнил о себе проход по левой бровке, но заработал лишь угловой.

24' Две странные передачи назад в исполнении Хамеса. Не совсем то, что от колумбийца ждут в Мадриде.

21' Каземиро Каземиро устал получать и ударил в ответ, зарядив локтем в голову соперника. Эпизод закончился жёлтой карточкой.

21' Бензема поздно ускорился на неплохой диагональный заброс. Но мяч ушёл за лицевую — удар от ворот.

19' Вновь Каземиро на газоне. В этот раз бразилец сбил Эдегор. Кажется, ничего серьёзного. Игра продолжается.

16' Игор Субельдия Субельдия опасно сыграл против Каземиро и получил жёлтую карточку.

15' Эдегор не попал в створ ударом с линии штрафной.

13' Диагональ Рамоса оказалась слишком высокой для Карвахаля. Мяч снова вернулся под контроль «Реала Сосьедад». Мадридцы особо не против.

11' Неудачно хозяева разыграли штрафной. Навес получился на соперника, а борьба за подбор тоже вышла провальной.

10' Рамос срубил Порту недалеко от своей штрафной. Шанс для «Реала Сосьедад».

7' Карвахаль достал уходящий в аут мяч, но оставил его сопернику, которого потом легко обокрал.

4' Каземиро разыграл стеночку у центрального круга и сразу оказался на газоне. Как же хорошо мадридский «Реал» разыгрывает комбинации на скорости.

2' Винисиус выскочил на опасный прострел Карвахаля и пробил чуть выше перекладины! Отлично начинают гости.

1' Игра началась!