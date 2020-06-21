Валенсия - Осасуна смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 30-й турНачало 21 июня 2020г в 20:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Валенсия и Осасуна, которое состоится 21 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 30-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Яспер Силлессен
|3
|зщ
|Хауме Коста
|33
|зщ
|Уго Гильямон
|5
|зщ
|Габриэл Паулиста
|25
|зщ
|Алессандро Флоренци
|7
|пз
|Гонсалу Гедеш
67'
|6
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
58'
|10
|пз
|Дани Парехо
|8
|пз
|Карлос Солер
|19
|нп
|Родриго
89'
|22
|нп
|Макси Гомес
67'
|18
|пз
|Даниэль Васс
58'
|20
|пз
|Ферран Торрес
67'
|11
|пз
|Денис Черышев
67'
|34
|пз
|Висенте Эскердо
89'
|13
|вр
|Рубен Мартинес
|4
|зщ
|Унай Гарсия
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|2
|зщ
|Начо Видаль
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|3
|зщ
|Рауль Навас
46'
|6
|зщ
|Ойер
|21
|пз
|Иньиго Перес
46'
|20
|пз
|Дарко Брашанац
69'
|22
|нп
|Адриан Лопес
78'
|7
|нп
|Марк Кардона
46'
|10
|пз
|Роберто Торрес
46'
|14
|пз
|Рубен Гарсия
46'
|11
|нп
|Энрик Гальего
46'
|8
|пз
|Фран Мерида
69'
|16
|нп
|Хосе Мануэль Арнаис
78'
Запасные
|1
|вр
|Хауме Доменек
|12
|зщ
|Муктар Дьякаби
|4
|зщ
|Эльяким Мангала
|2
|зщ
|Тьерри Коррея
|42
|пз
|Пабло Госальбес
|23
|нп
|Рубен Собрино
|15
|нп
|Ману Вальехо
|1
|вр
|Серхио Эррера
|25
|вр
|Хуан Мануэль Перес
|23
|зщ
|Аридане Эрнандес
|35
|пз
|Jos? Javier Hualde Zaratiegui
|27
|пз
|Хон Монкайола
|34
|пз
|Аймар Орос
Главные тренеры
|Альберт Селадес
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|2019/20
|27 октября
|Испания - Примера
|Тур 10
|3 : 1
|2016/17
|7 мая
|Испания - Примера
|Тур 36
|4 : 1
|2016/17
|9 января
|Испания - Примера
|Тур 17
|3 : 3
|2013/14
|19 апреля
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 1
|2013/14
|1 декабря
|Испания - Примера
|Тур 15
|3 : 0
|2012/13
|4 мая
|Испания - Примера
|Тур 34
|4 : 0
|2012/13
|9 января
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
|2012/13
|11 декабря
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|2012/13
|9 декабря
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 1
|2011/12
|3 мая
|Испания - Примера
|Тур 20
|4 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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