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Валенсия - Осасуна смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 30-й тур
Начало 21 июня 2020г в 20:30 мск
Валенсия Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Валенсия и Осасуна, которое состоится 21 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 30-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Осасуна
Памплона
13НидерландыврЯспер Силлессен
3ИспаниязщХауме Коста
33ИспаниязщУго Гильямон
5БразилиязщГабриэл Паулиста
25ИталиязщАлессандро Флоренци
7ПортугалияпзГонсалу Гедеш
67'
6ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
58'
10ИспанияпзДани Парехо
8ИспанияпзКарлос Солер
19Испаниянп Родриго
89'
22УругвайнпМакси Гомес
67'
18ДанияпзДаниэль Васс
58'
20ИспанияпзФерран Торрес
67'
11РоссияпзДенис Черышев
67'
34ИспанияпзВисенте Эскердо
89'
13ИспанияврРубен Мартинес
4ИспаниязщУнай Гарсия
30ЭквадорзщПервис Эступиньян
2ИспаниязщНачо Видаль
5ИспаниязщДавид Гарсия
3ИспаниязщРауль Навас
46'
6Испаниязщ Ойер
21ИспанияпзИньиго Перес
46'
20СербияпзДарко Брашанац
69'
22ИспаниянпАдриан Лопес
78'
7ИспаниянпМарк Кардона
46'
10ИспанияпзРоберто Торрес
46'
14ИспанияпзРубен Гарсия
46'
11ИспаниянпЭнрик Гальего
46'
8ИспанияпзФран Мерида
69'
16ИспаниянпХосе Мануэль Арнаис
78'
Запасные
1ИспанияврХауме Доменек
12ФранциязщМуктар Дьякаби
4ФранциязщЭльяким Мангала
2ПортугалиязщТьерри Коррея
42ИспанияпзПабло Госальбес
23ИспаниянпРубен Собрино
15ИспаниянпМану Вальехо
1ИспанияврСерхио Эррера
25ИспанияврХуан Мануэль Перес
23ИспаниязщАридане Эрнандес
35ИспанияпзJos? Javier Hualde Zaratiegui
27ИспанияпзХон Монкайола
34ИспанияпзАймар Орос
Главные тренеры
ИспанияАльберт Селадес
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
2019/20 27 октября Испания - Примера Тур 10 Осасуна3 : 1Валенсия
2016/17 7 мая Испания - Примера Тур 36 Валенсия4 : 1Осасуна
2016/17 9 января Испания - Примера Тур 17 Осасуна3 : 3Валенсия
2013/14 19 апреля Испания - Примера Тур 34 Осасуна1 : 1Валенсия
2013/14 1 декабря Испания - Примера Тур 15 Валенсия3 : 0Осасуна
2012/13 4 мая Испания - Примера Тур 34 Валенсия4 : 0Осасуна
2012/13 9 января Кубок Испании 1/8 финала Валенсия2 : 1Осасуна
2012/13 11 декабря Кубок Испании 1/8 финала Осасуна0 : 2Валенсия
2012/13 9 декабря Испания - Примера Тур 15 Осасуна0 : 1Валенсия
2011/12 3 мая Испания - Примера Тур 20 Валенсия4 : 0Осасуна

Отзывы и комментарии к матчу

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