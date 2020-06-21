  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Аталанта - Сассуоло смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 25-й тур
Начало 21 июня 2020г в 20:30 мск
Аталанта Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аталанта и Сассуоло, которое состоится 21 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 25-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Сассуоло
Сассуоло
95ИталияврПьерлуиджи Голлини
6АргентиназщХосе Паломино
3ИталиязщМаттия Кальдара
19АлбаниязщБерат Гьимшити
86'
8ГерманиязщРобин Гозенс
69'
33НидерландызщХанс Хатебур
11ШвейцарияпзРемо Фройлер
69'
88ХорватияпзМарио Пашалич
15НидерландыпзМартен де Рон
10АргентинапзАлехандро Гомес
88'
91КолумбиянпДуван Сапата
69'
21БельгиязщТимоти Кастань
69'
18УкраинапзРуслан Малиновский
69'
9КолумбиянпЛуис Мурьель
69'
2БразилиязщРафаэл Толой
86'
90ГамбияпзЭбрима Колли
88'
47ИталияврАндреа Консильи
22ГерманиязщЙереми Тольян
46'
13ИталиязщФедерико Пелузо
2Бразилиязщ Марлон
69'
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
73ИталияпзМануэль Локателли
77'
68МароккопзМехди Бурабья
7Кот-д039;ИвуарпзЖереми Бога
60'
11ФранциянпГрегоре Дефрель
25ИталиянпДоменико Берарди
61'
9ИталиянпФранческо Капуто
17ТурциязщМерт Мюльдюр
46'
10СербияпзФилип Джуричич
60'
27СловакияпзЛукаш Гараслин
61'
32ИталиязщДжанджакомо Маньяни
69'
14ИспанияпзПедро Обьянг
77'
Запасные
31ИталияврФранческо Росси
57ИталияврМарко Спортьелло
22ИталиязщРауль Белланова
4ХорватиязщБошко Шутало
5ФранцияпзАдриен Тамез
56ИталияврДжанлука Педжоло
31ИталиязщДжанмарко Феррари
21РумыниязщВлад Кирикеш
6Бразилиязщ Рожерио
4ИталияпзФранческо Маньянелли
23Кот-д039;ИвуарпзХамед Траоре
18ИталиянпДжакомо Распадори
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияРоберто де Дзерби
История личных встреч
2019/20 28 сентября Италия - Серия А Тур 6 Сассуоло1 : 4Аталанта
2018/19 26 мая Италия - Серия А Тур 38 Аталанта3 : 1Сассуоло
2018/19 29 декабря Италия - Серия А Тур 19 Сассуоло2 : 6Аталанта
2017/18 27 января Италия - Серия А Тур 22 Сассуоло0 : 3Аталанта
2017/18 20 декабря Кубок Италии 1/8 финала Аталанта2 : 1Сассуоло
2017/18 10 сентября Италия - Серия А Тур 3 Аталанта2 : 1Сассуоло
2016/17 8 апреля Италия - Серия А Тур 31 Аталанта1 : 1Сассуоло
2016/17 6 ноября Италия - Серия А Тур 12 Сассуоло0 : 3Аталанта
2015/16 30 января Италия - Серия А Тур 22 Аталанта1 : 1Сассуоло
2015/16 13 сентября Италия - Серия А Тур 3 Сассуоло2 : 2Аталанта

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Аталанта - Сассуоло (21.06.2020) | Итальянская Серия А 2019/20
    Аталанта - Сассуоло (21.06.2020) | Итальянская Серия А 2019/20
    21 июня 2020
    Футбол...
  • Аталанта - Сассуоло видео обзор 21.06.2020
    Аталанта - Сассуоло видео обзор 21.06.2020
    Аталанта - Сассуоло 21 июня 2020 | Футбол | Итальянская Серия А 2019/20...
  • Серия А обнародовала календарь оставшихся игр
    Серия А обнародовала календарь оставшихся игр
    Серия А Серия А опубликовала календарь оставшихся матчей сезона 2019/2020 в чемпионате Италии. Первые после длительной паузы, связанной с...
  • Аталанта - Сассуоло смотреть онлайн 23.02.2020
    Аталанта - Сассуоло смотреть онлайн 23.02.2020
    Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 25-й тур
    Смотреть онлайн прямую видео...
  • Сассуоло - Аталанта смотреть онлайн 28.09.2019
    Сассуоло - Аталанта смотреть онлайн 28.09.2019
    Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 6-й тур
    Смотреть онлайн прямую...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close