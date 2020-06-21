Аталанта - Сассуоло смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 25-й турНачало 21 июня 2020г в 20:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аталанта и Сассуоло, которое состоится 21 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 25-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Сассуоло
Сассуоло
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|6
|зщ
|Хосе Паломино
|3
|зщ
|Маттия Кальдара
|19
|зщ
|Берат Гьимшити
86'
|8
|зщ
|Робин Гозенс
69'
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|11
|пз
|Ремо Фройлер
69'
|88
|пз
|Марио Пашалич
|15
|пз
|Мартен де Рон
|10
|пз
|Алехандро Гомес
88'
|91
|нп
|Дуван Сапата
69'
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
69'
|18
|пз
|Руслан Малиновский
69'
|9
|нп
|Луис Мурьель
69'
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
86'
|90
|пз
|Эбрима Колли
88'
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
46'
|13
|зщ
|Федерико Пелузо
|2
|зщ
|Марлон
69'
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|73
|пз
|Мануэль Локателли
77'
|68
|пз
|Мехди Бурабья
|7
|пз
|Жереми Бога
60'
|11
|нп
|Грегоре Дефрель
|25
|нп
|Доменико Берарди
61'
|9
|нп
|Франческо Капуто
|17
|зщ
|Мерт Мюльдюр
46'
|10
|пз
|Филип Джуричич
60'
|27
|пз
|Лукаш Гараслин
61'
|32
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
69'
|14
|пз
|Педро Обьянг
77'
Запасные
|31
|вр
|Франческо Росси
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|22
|зщ
|Рауль Белланова
|4
|зщ
|Бошко Шутало
|5
|пз
|Адриен Тамез
|56
|вр
|Джанлука Педжоло
|31
|зщ
|Джанмарко Феррари
|21
|зщ
|Влад Кирикеш
|6
|зщ
|Рожерио
|4
|пз
|Франческо Маньянелли
|23
|пз
|Хамед Траоре
|18
|нп
|Джакомо Распадори
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|2019/20
|28 сентября
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 4
|2018/19
|26 мая
|Италия - Серия А
|Тур 38
|3 : 1
|2018/19
|29 декабря
|Италия - Серия А
|Тур 19
|2 : 6
|2017/18
|27 января
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 3
|2017/18
|20 декабря
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|2017/18
|10 сентября
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 1
|2016/17
|8 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 1
|2016/17
|6 ноября
|Италия - Серия А
|Тур 12
|0 : 3
|2015/16
|30 января
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 1
|2015/16
|13 сентября
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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