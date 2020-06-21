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Интер - Сампдория смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 25-й тур
Начало 21 июня 2020г в 22:45 мск
ИнтерСампдория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Интер и Сампдория, которое состоится 21 июня 2020 года в 22:45 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 25-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Сампдория
Генуя
1СловенияврСамир Ханданович
95ИталиязщАлессандро Бастони
6НидерландызщСтефан де Врей
15АнглиязщЭшли Янг
73'
37СловакиязщМилан Шкриньяр
5ИталияпзРоберто Гальярдини
23ИталияпзНиколо Барелла
87ИталияпзАнтонио Кандрева
73'
24ДанияпзКристиан Эриксен
78'
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
83'
9БельгиянпРомелу Лукаку
34ИталиязщКристиано Бираги
73'
11НигерияпзВиктор Мозес
73'
20ИспанияпзБорха Валеро
78'
7ЧилинпАлексис Санчес
83'
1ИталияврЭмиль Аудеро
24ПольшазщБартош Берешиньски
29ИталиязщНикола Мурру
15ГамбиязщОмар Коллей
34ЯпониязщМайя Йосида
14ЧехияпзЯкуб Янкто
69'
91ИталияпзАндреа Бертолаччи
82'
7ПольшапзКароль Линетти
81'
18НорвегияпзМортен Торсби
11УругвайпзГастон Рамирес
69'
17ИталиянпАнтонино ла Гумина
76'
26ФранцияпзМехди Лери
69'
12ИталияпзФабио Депаоли
69'
9ИталиянпФедерико Бонаццоли
76'
4ПортугалияпзРоналду Виейра
81'
16НорвегияпзКристоффер Аскильдсен
82'
Запасные
46ИталияврТоммазо Берни
18ГаназщКвадво Асамоа
33ИталиязщДанило Д'Амброзио
2УругвайзщДиего Годин
31ИталиязщЛоренцо Пирола
13ИталиязщАндреа Раноккия
32ФранцияпзЛюсьен Агум
30ИталиянпСебастьяно Эспозито
30ИталияврВладимиро Фальконе
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
5ГерманиязщЮлиан Хабот
33БразилиязщКайке Роша
21ИталиязщЛорензо Тонелли
6ШвецияпзОлбин Экдаль
23ИталиянпМаноло Габбьядини
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ИталияКлаудио Раньери
История личных встреч
2019/20 28 сентября Италия - Серия А Тур 6 Сампдория1 : 3Интер М
2018/19 17 февраля Италия - Серия А Тур 24 Интер М2 : 1Сампдория
2018/19 22 сентября Италия - Серия А Тур 5 Сампдория0 : 1Интер М
2017/18 18 марта Италия - Серия А Тур 29 Сампдория0 : 5Интер М
2017/18 24 октября Италия - Серия А Тур 10 Интер М3 : 2Сампдория
2016/17 3 апреля Италия - Серия А Тур 30 Интер М1 : 2Сампдория
2016/17 30 октября Италия - Серия А Тур 11 Сампдория1 : 0Интер М
2015/16 20 февраля Италия - Серия А Тур 26 Интер М3 : 1Сампдория
2015/16 4 октября Италия - Серия А Тур 7 Сампдория1 : 1Интер М
2014/15 22 марта Италия - Серия А Тур 28 Сампдория1 : 0Интер М
Текстовая трансляция
90+4'
Финальный свисток! «Интер» на родном поле «Сан-Сиро» переиграл «Сампдорию» — 2:1. Хозяева за первый тайм смогли обеспечить себе преимущество в два гола, на которое гости ответили одним забитым мячом после перерыва. Команда Антонио Конте продолжает борьбу за скудетто, а вот коллективу Клаудио Раньери ещё предстоит побиться за сохранение прописки в Серии А. На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!
90+3'
 
Роналду Виейра
Барелла получил по ногам у углового флажка. Виейра удостоился «горчичника».
90+1'
Четыре минуты компенсировано ко второму тайму.
90'
 
Роберто Гальярдини
Гальярдини красиво упал в штрафной «Сампдории», но судья на это не купился, показав Роберто жёлтую карточку за симуляцию.
89'
Лукаку покатил мяч в чужую штрафную на Мозеса, но тот из хорошей позиции зарядил выше ворот!
88'
Лери взялся за штрафной удар, пробив над стенкой в ближний угол ворот «Интера», но Ханданович успел переместиться!
86'
 
Борха Валеро
Берешиньски без проблем обыграл Валеро, пришлось испанцу фолить на карточку.
83'
 
Алексис Санчес
Санчес вышел в линию атаки «Интера».
83'
 
Лаутаро Мартинес
Мартинес ушёл с поля.
81'
 
Роналду Виейра
Виейра вышел вместо Линетти.
81'
 
Кароль Линетти
И ещё одна перестановка у гостей.
81'
 
Кристоффер Аскильдсен
Аскильдсен вошёл в игру.
81'
 
Андреа Бертолаччи
Бертолаччи заменён.
80'
Хозяева вновь затеяли затяжной контроль над мячом, который мы видели практически весь первый тайм.
78'
 
Борха Валеро
Валеро появился на поле в составе «Интера».
78'
 
Кристиан Эриксен
Эриксен отправился отдыхать.
78'
Мурру из-за штрафной исполнил подготовленный удар — мяч пролетел в пару метрах от створа ворот «Интера».
76'
 
Федерико Бонаццоли
Бонаццоли вышел освежить атаку «Сампдории».
76'
 
Антонино ла Гумина
Ла Гумина покинул поле.
76'
Эриксен через короткий пас разыграл корнер, а далее от края штрафной неожиданно пробил в ближний угол ворот — Аудеро не без труда мяч парировал!
75'
Бираги совершил первое полезное действие, заработав для хозяев угловой.
73'
 
Кристиано Бираги
Бираги появился на поле.
73'
 
Эшли Янг
Янга сняли с игры.
73'
 
Виктор Мозес
Мозес вышел вместо Кандревы.
73'
 
Антонио Кандрева
Замены «Интера».
71'
Генуэзцы во втором тайме лучше смотрятся в атаке, но Ханданович не так часто вступает в игру, как хотелось бы гостям.
69'
 
Мехди Лери
Лери вошёл в игру.
69'
 
Якуб Янкто
Янкто покинул поле.
69'
 
Фабио Депаоли
Депаоли вышел вместо Рамиреса.
69'
 
Гастон Рамирес
Двойную замену провела «Сампдория».
68'
Шкриньяр был не прав в борьбе на фланге — стандарт получили гости. Коллей использовал навес в штрафную, но из борьбы головой пробил мимо ворот.
66'
Пропала острота у ворот в последние минуты игры. Мяч стал чаще держаться в центре поля.
64'
 
Мортен Торсби
Торсби при верховой борьбе за мяч попал локтем в лицо Бастони — жёлтая карточка в руках арбитра.
62'
Рамирес пошёл в активный прессинг, но двинул Бастони по ногам — фол, но без карточки.
60'
Янг в простой ситуации упустил мяч за лицевую, запоров атаку «Интера».
58'
Эриксен со стандарта от левой бровки закрутил мяч к ближней штанге, но там оборона гостей сработала внимательно.
56'
Мартинес левым краем прошёл в штрафную гостей, прострелил к воротам, но Лукаку не сумел опередить Йосиду.
54'
Пыталась «Сампдория» быстро выйти из обороны в атаку, но Эриксен совершил тактический фол.
52'
2:1
Мортен Торсби
ГОЛ! Разыграли гости угловой, прошла подача в штрафную, откуда Коллей головой пробил в перекладину, а Торсби добавил в цель — мяч от ноги Хандановича закатился под самую штангу!
50'
Момент! Эриксен вытащил вратаря «Сампдории» на себе, далее от лицевой покатил мяч в центр штрафной, но Лукаку ударом в касание не попал в створ!
48'
 
Лаутаро Мартинес
Мартинес на полном ходу врезался в Бертолаччи — жёлтая карточка предъявлена аргентинцу.
47'
Эриксен по центру продвинулся к штрафной гостей и исполнил удар — Коллей блокировал мяч.
46'
Возобновилась встреча! Второй тайм.
45'
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме «Интер» доминировал на поле, задавив «Сампдорию», оборона которой не смогла справиться с двумя атаками хозяев — Лукаку и Мартинес отметились забитыми мячами. Пока без шансов для генуэзцев.
45'
Рамирес подобрал мяч в штрафной хозяев, пробив в касание — выше цели! Первый шанс «Сампдории»!
44'
Ханданович надёжно сыграл кулаком, выбив мяч из штрафной «Интера» после ввода из-за боковой.
42'
Эриксен от угла поля выполнил подачу на голову Шкриньяра, но мяч после удара словака пролетел над перекладиной ворот.
41'
Хозяева неплохо двигали свою атаку, но Барелла у левого края штрафной нарушил правила.
39'
Попытались генуэзцы закрепиться на половине поля соперника, но так и не дошли до чужой штрафной.
37'
Мартинес откликнулся на заброс из глубины, но забрался в небольшой офсайд.
35'
И после второго забитого мяча «Интер» не собирается отдавать инициативу и мяч сопернику.
33'
2:0
Лаутаро Мартинес
ГОЛ! Лукаку справа сделал тонкую передачу в штрафную «Сампдории», Кандрева мяч подхватил, далее исполнил пас вдоль ворот, а Мартинес без помех замкнул дальнюю штангу!
31'
Кандрева пошёл в агрессивный отбор у чужой штрафной, завалив Йосиду на газон — фол в атаке.
29'
Лукаку мяч в гостевой штрафной обработал, а далее нанёс удар — выше ворот!
28'
Тотальное преимущество на стороне «Интера». Много приходится «Сампдории» играть без мяча.
27'
Опасно! Кандрева у чужой штрафной принял мяч и зарядил по воротам — рядом со штангой!
25'
Эриксен совершил подачу в штрафную гостей, откуда де Врей нанёс удар, но мяч застрял в ногах защитников «Сампдории».
24'
Берешиньски не позволил Мартинесу ворваться в штрафную, выбив мяч за лицевую — угловой.
22'
 
Андреа Бертолаччи
Бертолаччи за грубую игру получил жёлтую карточку — первую в матче.
21'
Лукаку пытался исполнить проникающий пас в штрафную «Сампдории» на ход Мартинесу, но оборона генуэзцев справилась.
20'
Янкто в борьбе за мяч у лицевой получил повреждение. Смогли медики быстро поставить чеха на ноги.
18'
Барелла справа выполнил подачу в чужую штрафную, но мяч до партнёров не дошел.
16'
Прошёл заброс из глубины к штрафной «Интера», но де Врей уверенно сыграл головой, скинув мяч на своего голкипера.
14'
Генуэзцы наконец-то провели позиционную атаку, но в итоге мяч потеряли, не создав момента у ворот Хандановича.
12'
«Интер» продолжает владеть инициативой. Пока «Сампдория» в атаке ничем не запомнилась.
10'
1:0
Ромелу Лукаку
ГОЛ! Мартинес у чужой штрафной здорово сыграл пяткой на Лукаку, Ромелу отдал на Эриксена, тот в касание вернул мяч бельгийцу, который уже ударом с близкого расстояния не промахнулся!
9'
Эриксен от правого края навесил мяч к чужим воротам — прямо в руки Аудеро.
8'
Два удара из пределов штрафной «Сампдории» не дали результата — блокированы попытки Эриксена и Лукаку.
6'
Эриксен у линии гостевой штрафной получил мяч, развернулся и нанёс удар низом — Аудеро на месте!
4'
«Интер» с первых минут встречи забирает мяч. «Сампдория» готова к игре вторым номером.
2'
Эриксен из вратарской отправил мяч в ворота «Сампдории», но Кандрева, сделавший передачу датчанину, оказался в офсайде — гол отменён.
1'
Дан свисток к началу матча! Генуэзцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 25-го тура Серии A: «Интер» — «Сампдория». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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