Интер - Сампдория смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 25-й турНачало 21 июня 2020г в 22:45 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Интер и Сампдория, которое состоится 21 июня 2020 года в 22:45 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 25-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Сампдория
Генуя
|1
|вр
|Самир Ханданович
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|15
|зщ
|Эшли Янг
73'
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|5
|пз
|Роберто Гальярдини
|23
|пз
|Николо Барелла
|87
|пз
|Антонио Кандрева
73'
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
78'
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
83'
|9
|нп
|Ромелу Лукаку
|34
|зщ
|Кристиано Бираги
73'
|11
|пз
|Виктор Мозес
73'
|20
|пз
|Борха Валеро
78'
|7
|нп
|Алексис Санчес
83'
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Бартош Берешиньски
|29
|зщ
|Никола Мурру
|15
|зщ
|Омар Коллей
|34
|зщ
|Майя Йосида
|14
|пз
|Якуб Янкто
69'
|91
|пз
|Андреа Бертолаччи
82'
|7
|пз
|Кароль Линетти
81'
|18
|пз
|Мортен Торсби
|11
|пз
|Гастон Рамирес
69'
|17
|нп
|Антонино ла Гумина
76'
|26
|пз
|Мехди Лери
69'
|12
|пз
|Фабио Депаоли
69'
|9
|нп
|Федерико Бонаццоли
76'
|4
|пз
|Роналду Виейра
81'
|16
|пз
|Кристоффер Аскильдсен
82'
Запасные
|46
|вр
|Томмазо Берни
|18
|зщ
|Квадво Асамоа
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|2
|зщ
|Диего Годин
|31
|зщ
|Лоренцо Пирола
|13
|зщ
|Андреа Раноккия
|32
|пз
|Люсьен Агум
|30
|нп
|Себастьяно Эспозито
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|5
|зщ
|Юлиан Хабот
|33
|зщ
|Кайке Роша
|21
|зщ
|Лорензо Тонелли
|6
|пз
|Олбин Экдаль
|23
|нп
|Маноло Габбьядини
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|2019/20
|28 сентября
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 3
|2018/19
|17 февраля
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 1
|2018/19
|22 сентября
|Италия - Серия А
|Тур 5
|0 : 1
|2017/18
|18 марта
|Италия - Серия А
|Тур 29
|0 : 5
|2017/18
|24 октября
|Италия - Серия А
|Тур 10
|3 : 2
|2016/17
|3 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 2
|2016/17
|30 октября
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 0
|2015/16
|20 февраля
|Италия - Серия А
|Тур 26
|3 : 1
|2015/16
|4 октября
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 1
|2014/15
|22 марта
|Италия - Серия А
|Тур 28
|1 : 0
Текстовая трансляция
90+4'
Финальный свисток! «Интер» на родном поле «Сан-Сиро» переиграл «Сампдорию» — 2:1. Хозяева за первый тайм смогли обеспечить себе преимущество в два гола, на которое гости ответили одним забитым мячом после перерыва. Команда Антонио Конте продолжает борьбу за скудетто, а вот коллективу Клаудио Раньери ещё предстоит побиться за сохранение прописки в Серии А. На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!
90+3'
Роналду Виейра
Барелла получил по ногам у углового флажка. Виейра удостоился «горчичника».
90+1'
Четыре минуты компенсировано ко второму тайму.
90'
Роберто Гальярдини
Гальярдини красиво упал в штрафной «Сампдории», но судья на это не купился, показав Роберто жёлтую карточку за симуляцию.
89'
Лукаку покатил мяч в чужую штрафную на Мозеса, но тот из хорошей позиции зарядил выше ворот!
88'
Лери взялся за штрафной удар, пробив над стенкой в ближний угол ворот «Интера», но Ханданович успел переместиться!
86'
Борха Валеро
Берешиньски без проблем обыграл Валеро, пришлось испанцу фолить на карточку.
83'
Алексис Санчес
Санчес вышел в линию атаки «Интера».
83'
Лаутаро Мартинес
Мартинес ушёл с поля.
81'
Роналду Виейра
Виейра вышел вместо Линетти.
81'
Кароль Линетти
И ещё одна перестановка у гостей.
81'
Кристоффер Аскильдсен
Аскильдсен вошёл в игру.
81'
Андреа Бертолаччи
Бертолаччи заменён.
80'
Хозяева вновь затеяли затяжной контроль над мячом, который мы видели практически весь первый тайм.
78'
Борха Валеро
Валеро появился на поле в составе «Интера».
78'
Кристиан Эриксен
Эриксен отправился отдыхать.
78'
Мурру из-за штрафной исполнил подготовленный удар — мяч пролетел в пару метрах от створа ворот «Интера».
76'
Федерико Бонаццоли
Бонаццоли вышел освежить атаку «Сампдории».
76'
Антонино ла Гумина
Ла Гумина покинул поле.
76'
Эриксен через короткий пас разыграл корнер, а далее от края штрафной неожиданно пробил в ближний угол ворот — Аудеро не без труда мяч парировал!
75'
Бираги совершил первое полезное действие, заработав для хозяев угловой.
73'
Кристиано Бираги
Бираги появился на поле.
73'
Эшли Янг
Янга сняли с игры.
73'
Виктор Мозес
Мозес вышел вместо Кандревы.
73'
Антонио Кандрева
Замены «Интера».
71'
Генуэзцы во втором тайме лучше смотрятся в атаке, но Ханданович не так часто вступает в игру, как хотелось бы гостям.
69'
Мехди Лери
Лери вошёл в игру.
69'
Якуб Янкто
Янкто покинул поле.
69'
Фабио Депаоли
Депаоли вышел вместо Рамиреса.
69'
Гастон Рамирес
Двойную замену провела «Сампдория».
68'
Шкриньяр был не прав в борьбе на фланге — стандарт получили гости. Коллей использовал навес в штрафную, но из борьбы головой пробил мимо ворот.
66'
Пропала острота у ворот в последние минуты игры. Мяч стал чаще держаться в центре поля.
64'
Мортен Торсби
Торсби при верховой борьбе за мяч попал локтем в лицо Бастони — жёлтая карточка в руках арбитра.
62'
Рамирес пошёл в активный прессинг, но двинул Бастони по ногам — фол, но без карточки.
60'
Янг в простой ситуации упустил мяч за лицевую, запоров атаку «Интера».
58'
Эриксен со стандарта от левой бровки закрутил мяч к ближней штанге, но там оборона гостей сработала внимательно.
56'
Мартинес левым краем прошёл в штрафную гостей, прострелил к воротам, но Лукаку не сумел опередить Йосиду.
54'
Пыталась «Сампдория» быстро выйти из обороны в атаку, но Эриксен совершил тактический фол.
52'
2:1
Мортен Торсби
ГОЛ! Разыграли гости угловой, прошла подача в штрафную, откуда Коллей головой пробил в перекладину, а Торсби добавил в цель — мяч от ноги Хандановича закатился под самую штангу!
50'
Момент! Эриксен вытащил вратаря «Сампдории» на себе, далее от лицевой покатил мяч в центр штрафной, но Лукаку ударом в касание не попал в створ!
48'
Лаутаро Мартинес
Мартинес на полном ходу врезался в Бертолаччи — жёлтая карточка предъявлена аргентинцу.
47'
Эриксен по центру продвинулся к штрафной гостей и исполнил удар — Коллей блокировал мяч.
46'
Возобновилась встреча! Второй тайм.
45'
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме «Интер» доминировал на поле, задавив «Сампдорию», оборона которой не смогла справиться с двумя атаками хозяев — Лукаку и Мартинес отметились забитыми мячами. Пока без шансов для генуэзцев.
45'
Рамирес подобрал мяч в штрафной хозяев, пробив в касание — выше цели! Первый шанс «Сампдории»!
44'
Ханданович надёжно сыграл кулаком, выбив мяч из штрафной «Интера» после ввода из-за боковой.
42'
Эриксен от угла поля выполнил подачу на голову Шкриньяра, но мяч после удара словака пролетел над перекладиной ворот.
41'
Хозяева неплохо двигали свою атаку, но Барелла у левого края штрафной нарушил правила.
39'
Попытались генуэзцы закрепиться на половине поля соперника, но так и не дошли до чужой штрафной.
37'
Мартинес откликнулся на заброс из глубины, но забрался в небольшой офсайд.
35'
И после второго забитого мяча «Интер» не собирается отдавать инициативу и мяч сопернику.
33'
2:0
Лаутаро Мартинес
ГОЛ! Лукаку справа сделал тонкую передачу в штрафную «Сампдории», Кандрева мяч подхватил, далее исполнил пас вдоль ворот, а Мартинес без помех замкнул дальнюю штангу!
31'
Кандрева пошёл в агрессивный отбор у чужой штрафной, завалив Йосиду на газон — фол в атаке.
29'
Лукаку мяч в гостевой штрафной обработал, а далее нанёс удар — выше ворот!
28'
Тотальное преимущество на стороне «Интера». Много приходится «Сампдории» играть без мяча.
27'
Опасно! Кандрева у чужой штрафной принял мяч и зарядил по воротам — рядом со штангой!
25'
Эриксен совершил подачу в штрафную гостей, откуда де Врей нанёс удар, но мяч застрял в ногах защитников «Сампдории».
24'
Берешиньски не позволил Мартинесу ворваться в штрафную, выбив мяч за лицевую — угловой.
22'
Андреа Бертолаччи
Бертолаччи за грубую игру получил жёлтую карточку — первую в матче.
21'
Лукаку пытался исполнить проникающий пас в штрафную «Сампдории» на ход Мартинесу, но оборона генуэзцев справилась.
20'
Янкто в борьбе за мяч у лицевой получил повреждение. Смогли медики быстро поставить чеха на ноги.
18'
Барелла справа выполнил подачу в чужую штрафную, но мяч до партнёров не дошел.
16'
Прошёл заброс из глубины к штрафной «Интера», но де Врей уверенно сыграл головой, скинув мяч на своего голкипера.
14'
Генуэзцы наконец-то провели позиционную атаку, но в итоге мяч потеряли, не создав момента у ворот Хандановича.
12'
«Интер» продолжает владеть инициативой. Пока «Сампдория» в атаке ничем не запомнилась.
10'
1:0
Ромелу Лукаку
ГОЛ! Мартинес у чужой штрафной здорово сыграл пяткой на Лукаку, Ромелу отдал на Эриксена, тот в касание вернул мяч бельгийцу, который уже ударом с близкого расстояния не промахнулся!
9'
Эриксен от правого края навесил мяч к чужим воротам — прямо в руки Аудеро.
8'
Два удара из пределов штрафной «Сампдории» не дали результата — блокированы попытки Эриксена и Лукаку.
6'
Эриксен у линии гостевой штрафной получил мяч, развернулся и нанёс удар низом — Аудеро на месте!
4'
«Интер» с первых минут встречи забирает мяч. «Сампдория» готова к игре вторым номером.
2'
Эриксен из вратарской отправил мяч в ворота «Сампдории», но Кандрева, сделавший передачу датчанину, оказался в офсайде — гол отменён.
1'
Дан свисток к началу матча! Генуэзцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 25-го тура Серии A: «Интер» — «Сампдория». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
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