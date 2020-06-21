Интер - Сампдория смотреть онлайн 21 июня 2020

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Интер и Сампдория, которое состоится 21 июня 2020 года в 22:45 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 25-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Текстовая трансляция

90+4' Финальный свисток! «Интер» на родном поле «Сан-Сиро» переиграл «Сампдорию» — 2:1. Хозяева за первый тайм смогли обеспечить себе преимущество в два гола, на которое гости ответили одним забитым мячом после перерыва. Команда Антонио Конте продолжает борьбу за скудетто, а вот коллективу Клаудио Раньери ещё предстоит побиться за сохранение прописки в Серии А. На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!

90+3' Роналду Виейра Барелла получил по ногам у углового флажка. Виейра удостоился «горчичника».

90+1' Четыре минуты компенсировано ко второму тайму.

90' Роберто Гальярдини Гальярдини красиво упал в штрафной «Сампдории», но судья на это не купился, показав Роберто жёлтую карточку за симуляцию.

89' Лукаку покатил мяч в чужую штрафную на Мозеса, но тот из хорошей позиции зарядил выше ворот!

88' Лери взялся за штрафной удар, пробив над стенкой в ближний угол ворот «Интера», но Ханданович успел переместиться!

86' Борха Валеро Берешиньски без проблем обыграл Валеро, пришлось испанцу фолить на карточку.

83' Алексис Санчес Санчес вышел в линию атаки «Интера».

83' Лаутаро Мартинес Мартинес ушёл с поля.

81' Роналду Виейра Виейра вышел вместо Линетти.

81' Кароль Линетти И ещё одна перестановка у гостей.

81' Кристоффер Аскильдсен Аскильдсен вошёл в игру.

81' Андреа Бертолаччи Бертолаччи заменён.

80' Хозяева вновь затеяли затяжной контроль над мячом, который мы видели практически весь первый тайм.

78' Борха Валеро Валеро появился на поле в составе «Интера».

78' Кристиан Эриксен Эриксен отправился отдыхать.

78' Мурру из-за штрафной исполнил подготовленный удар — мяч пролетел в пару метрах от створа ворот «Интера».

76' Федерико Бонаццоли Бонаццоли вышел освежить атаку «Сампдории».

76' Антонино ла Гумина Ла Гумина покинул поле.

76' Эриксен через короткий пас разыграл корнер, а далее от края штрафной неожиданно пробил в ближний угол ворот — Аудеро не без труда мяч парировал!

75' Бираги совершил первое полезное действие, заработав для хозяев угловой.

73' Кристиано Бираги Бираги появился на поле.

73' Эшли Янг Янга сняли с игры.

73' Виктор Мозес Мозес вышел вместо Кандревы.

73' Антонио Кандрева Замены «Интера».

71' Генуэзцы во втором тайме лучше смотрятся в атаке, но Ханданович не так часто вступает в игру, как хотелось бы гостям.

69' Мехди Лери Лери вошёл в игру.

69' Якуб Янкто Янкто покинул поле.

69' Фабио Депаоли Депаоли вышел вместо Рамиреса.

69' Гастон Рамирес Двойную замену провела «Сампдория».

68' Шкриньяр был не прав в борьбе на фланге — стандарт получили гости. Коллей использовал навес в штрафную, но из борьбы головой пробил мимо ворот.

66' Пропала острота у ворот в последние минуты игры. Мяч стал чаще держаться в центре поля.

64' Мортен Торсби Торсби при верховой борьбе за мяч попал локтем в лицо Бастони — жёлтая карточка в руках арбитра.

62' Рамирес пошёл в активный прессинг, но двинул Бастони по ногам — фол, но без карточки.

60' Янг в простой ситуации упустил мяч за лицевую, запоров атаку «Интера».

58' Эриксен со стандарта от левой бровки закрутил мяч к ближней штанге, но там оборона гостей сработала внимательно.

56' Мартинес левым краем прошёл в штрафную гостей, прострелил к воротам, но Лукаку не сумел опередить Йосиду.

54' Пыталась «Сампдория» быстро выйти из обороны в атаку, но Эриксен совершил тактический фол.

52' 2:1 Мортен Торсби ГОЛ! Разыграли гости угловой, прошла подача в штрафную, откуда Коллей головой пробил в перекладину, а Торсби добавил в цель — мяч от ноги Хандановича закатился под самую штангу!

50' Момент! Эриксен вытащил вратаря «Сампдории» на себе, далее от лицевой покатил мяч в центр штрафной, но Лукаку ударом в касание не попал в створ!

48' Лаутаро Мартинес Мартинес на полном ходу врезался в Бертолаччи — жёлтая карточка предъявлена аргентинцу.

47' Эриксен по центру продвинулся к штрафной гостей и исполнил удар — Коллей блокировал мяч.

46' Возобновилась встреча! Второй тайм.

45' Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме «Интер» доминировал на поле, задавив «Сампдорию», оборона которой не смогла справиться с двумя атаками хозяев — Лукаку и Мартинес отметились забитыми мячами. Пока без шансов для генуэзцев.

45' Рамирес подобрал мяч в штрафной хозяев, пробив в касание — выше цели! Первый шанс «Сампдории»!

44' Ханданович надёжно сыграл кулаком, выбив мяч из штрафной «Интера» после ввода из-за боковой.

42' Эриксен от угла поля выполнил подачу на голову Шкриньяра, но мяч после удара словака пролетел над перекладиной ворот.

41' Хозяева неплохо двигали свою атаку, но Барелла у левого края штрафной нарушил правила.

39' Попытались генуэзцы закрепиться на половине поля соперника, но так и не дошли до чужой штрафной.

37' Мартинес откликнулся на заброс из глубины, но забрался в небольшой офсайд.

35' И после второго забитого мяча «Интер» не собирается отдавать инициативу и мяч сопернику.

33' 2:0 Лаутаро Мартинес ГОЛ! Лукаку справа сделал тонкую передачу в штрафную «Сампдории», Кандрева мяч подхватил, далее исполнил пас вдоль ворот, а Мартинес без помех замкнул дальнюю штангу!

31' Кандрева пошёл в агрессивный отбор у чужой штрафной, завалив Йосиду на газон — фол в атаке.

29' Лукаку мяч в гостевой штрафной обработал, а далее нанёс удар — выше ворот!

28' Тотальное преимущество на стороне «Интера». Много приходится «Сампдории» играть без мяча.

27' Опасно! Кандрева у чужой штрафной принял мяч и зарядил по воротам — рядом со штангой!

25' Эриксен совершил подачу в штрафную гостей, откуда де Врей нанёс удар, но мяч застрял в ногах защитников «Сампдории».

24' Берешиньски не позволил Мартинесу ворваться в штрафную, выбив мяч за лицевую — угловой.

22' Андреа Бертолаччи Бертолаччи за грубую игру получил жёлтую карточку — первую в матче.

21' Лукаку пытался исполнить проникающий пас в штрафную «Сампдории» на ход Мартинесу, но оборона генуэзцев справилась.

20' Янкто в борьбе за мяч у лицевой получил повреждение. Смогли медики быстро поставить чеха на ноги.

18' Барелла справа выполнил подачу в чужую штрафную, но мяч до партнёров не дошел.

16' Прошёл заброс из глубины к штрафной «Интера», но де Врей уверенно сыграл головой, скинув мяч на своего голкипера.

14' Генуэзцы наконец-то провели позиционную атаку, но в итоге мяч потеряли, не создав момента у ворот Хандановича.

12' «Интер» продолжает владеть инициативой. Пока «Сампдория» в атаке ничем не запомнилась.

10' 1:0 Ромелу Лукаку ГОЛ! Мартинес у чужой штрафной здорово сыграл пяткой на Лукаку, Ромелу отдал на Эриксена, тот в касание вернул мяч бельгийцу, который уже ударом с близкого расстояния не промахнулся!

9' Эриксен от правого края навесил мяч к чужим воротам — прямо в руки Аудеро.

8' Два удара из пределов штрафной «Сампдории» не дали результата — блокированы попытки Эриксена и Лукаку.

6' Эриксен у линии гостевой штрафной получил мяч, развернулся и нанёс удар низом — Аудеро на месте!

4' «Интер» с первых минут встречи забирает мяч. «Сампдория» готова к игре вторым номером.

2' Эриксен из вратарской отправил мяч в ворота «Сампдории», но Кандрева, сделавший передачу датчанину, оказался в офсайде — гол отменён.

1' Дан свисток к началу матча! Генуэзцы разыграли мяч с центра поля.