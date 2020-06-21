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Витебск - Минск смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 14-тур
Начало 21 июня 2020г в 18:00 мск
ВитебскМинск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Витебск и Минск, которое состоится 21 июня 2020 года в 18:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Беларусии 2019/20, 14-тур, оно проводится в стране Беларусии. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Минск
Минск
34 Беларусь вр Артём Сороко  
17 Россия зщ Даниил Чалов  
4 Беларусь зщ Артём Скитов  
25 Украина зщ Олег Карамушка  
19 Беларусь зщ Павел Назаренко  
21 Беларусь пз Артём Гуренко  
7 Украина пз Максим Каленчук  
14 Беларусь пз Александр Ксенофонтов  
10 Бразилия пз Диего Кариока
75'
11 Беларусь пз Антон Матвеенко
66'
98 Молдавия нп Йон Николэеску
83'
5 Бразилия пз Вандерсон
66'
9 Беларусь нп Руслан Теверов
75'
23 Россия пз Илья Васильев
83'
16 Беларусь вр Сергей Веремко  
19 Беларусь зщ Алексей Залеский  
12 Беларусь зщ Дмитрий Прищепа  
4 Украина зщ Дмитрий Рыжук  
33 Украина зщ Евгений Чаговец  
8 Беларусь пз Антон Шрамченко  
21 Украина пз Александр Васильев  
7 Беларусь пз Олег Евдокимов
85'
77 Беларусь пз Сергей Сазончик
56'
10 Беларусь нп Владимир Хващинский
68'
11 Беларусь нп Роман Грибовский  
18 Беларусь пз Ярослав Яроцкий
56'
22 Беларусь нп Артём Васильев
68'
89 Украина пз Владислав Насибулин
85'
Запасные
1 Беларусь вр Дмитрий Гущенко  
3 Беларусь зщ Артур Кац  
2 Беларусь зщ Никита Костомаров  
27 Беларусь зщ Иоанн Немченок  
13 Беларусь пз Максим Дробыш  
22 Беларусь нп Владислав Федосов  
28 Россия вр Артём Леонов  
2 Беларусь зщ Артём Иванов  
5 Беларусь зщ Юрий Остроух  
24 Беларусь зщ Андрей Шемрук  
3 Беларусь зщ Дмитрий Зинович  
13 Беларусь нп Илья Алексиевич  
Главные тренеры
Беларусь Сергей Михайлович Ясинский      
Беларусь Андрей Александрович Разин      
История личных встреч
2019 21 июля Беларусь - Высшая лига Тур 16 Витебск1 : 1Минск
2019 29 марта Беларусь - Высшая лига Тур 1 Минск0 : 0Витебск
2018 15 сентября Беларусь - Высшая лига Тур 21 Минск1 : 3Витебск
2018 5 мая Беларусь - Высшая лига Тур 6 Витебск1 : 0Минск
2017 24 сентября Беларусь - Высшая лига Тур 23 Минск0 : 0Витебск
2017 14 мая Беларусь - Высшая лига Тур 8 Витебск3 : 0Минск
2016 31 июля Беларусь - Высшая лига Тур 16 Витебск0 : 0Минск
2016 2 апреля Беларусь - Высшая лига Тур 1 Минск1 : 0Витебск
2015 8 ноября Беларусь - Высшая лига Тур 26 Минск3 : 2Витебск
2015 4 июля Беларусь - Высшая лига Тур 13 Витебск0 : 4Минск

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