Витебск - Минск смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 14-турНачало 21 июня 2020г в 18:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Витебск и Минск, которое состоится 21 июня 2020 года в 18:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Беларусии 2019/20, 14-тур, оно проводится в стране Беларусии. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витебск
Витебск
Минск
Минск
|34
|вр
|Артём Сороко
|17
|зщ
|Даниил Чалов
|4
|зщ
|Артём Скитов
|25
|зщ
|Олег Карамушка
|19
|зщ
|Павел Назаренко
|21
|пз
|Артём Гуренко
|7
|пз
|Максим Каленчук
|14
|пз
|Александр Ксенофонтов
|10
|пз
|Диего Кариока
|
75'
|11
|пз
|Антон Матвеенко
|
66'
|98
|нп
|Йон Николэеску
|
83'
|5
|пз
|Вандерсон
|
66'
|9
|нп
|Руслан Теверов
|
75'
|23
|пз
|Илья Васильев
|
83'
|16
|вр
|Сергей Веремко
|19
|зщ
|Алексей Залеский
|12
|зщ
|Дмитрий Прищепа
|4
|зщ
|Дмитрий Рыжук
|33
|зщ
|Евгений Чаговец
|8
|пз
|Антон Шрамченко
|21
|пз
|Александр Васильев
|7
|пз
|Олег Евдокимов
|
85'
|77
|пз
|Сергей Сазончик
|
56'
|10
|нп
|Владимир Хващинский
|
68'
|11
|нп
|Роман Грибовский
|18
|пз
|Ярослав Яроцкий
|
56'
|22
|нп
|Артём Васильев
|
68'
|89
|пз
|Владислав Насибулин
|
85'
Запасные
|1
|вр
|Дмитрий Гущенко
|3
|зщ
|Артур Кац
|2
|зщ
|Никита Костомаров
|27
|зщ
|Иоанн Немченок
|13
|пз
|Максим Дробыш
|22
|нп
|Владислав Федосов
|28
|вр
|Артём Леонов
|2
|зщ
|Артём Иванов
|5
|зщ
|Юрий Остроух
|24
|зщ
|Андрей Шемрук
|3
|зщ
|Дмитрий Зинович
|13
|нп
|Илья Алексиевич
Главные тренеры
|Сергей Михайлович Ясинский
|Андрей Александрович Разин
История личных встреч
|2019
|21 июля
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|1 : 1
|2019
|29 марта
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|0 : 0
|2018
|15 сентября
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 21
|1 : 3
|2018
|5 мая
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 6
|1 : 0
|2017
|24 сентября
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|0 : 0
|2017
|14 мая
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|3 : 0
|2016
|31 июля
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|0 : 0
|2016
|2 апреля
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|1 : 0
|2015
|8 ноября
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|3 : 2
|2015
|4 июля
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|0 : 4
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