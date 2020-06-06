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Шахтер Солигорск - Рух Брест смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 14-тур
Начало 21 июня 2020г в 20:00 мск
ШахтерРух

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шахтер Солигорск и Рух Брест, которое состоится 21 июня 2020 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Беларусии 2019/20, 14-тур, оно проводится в стране Беларусии. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Рух
Брест
30 Беларусь вр Александр Гутор  
5 Сербия зщ Никола Антич  
25 Сербия зщ Зария Ламбулич  
4 Беларусь зщ Руслан Хадаркевич  
6 Беларусь зщ Игорь Бурко  
16 Беларусь пз Сергей Баланович
85'
11 Грузия пз Георгий Диасамидзе
60'
28 Сербия пз Игор Иванович
66'
77 Беларусь пз Юрий Кендыш  
27 Словакия пз Юлиус Сёке  
88 Беларусь нп Виталий Лисакович  
10 Хорватия нп Дарко Бодул
60'
19 Беларусь пз Дмитрий Подстрелов
66'
7 Албания пз Аздрен Лулаку
85'
16 Беларусь вр Роман Степанов  
26 Беларусь зщ Сергей Тихоновский  
59 Беларусь зщ Илья Колпачук  
19 Беларусь пз Денис Гречихо  
20 Беларусь пз Артем Концевой
88'
13 Украина пз Александр Мигунов  
31 Беларусь пз Максим Чиж
81'
14 Казахстан нп Владислав Васильев  
77 Сенегал нп Абдулайе Диалло  
29 Беларусь нп Ярослав Орешкевич  
15 Беларусь нп Егор Богомольский
73'
17 Беларусь пз Владислав Морозов
73'
7 Беларусь пз Олег Никифоренко
81'
99 Беларусь пз Богдан Садовский
88'
Запасные
35 Беларусь вр Павел Чесновский  
17 Беларусь пз Виктор Сотников  
22 Беларусь пз Александр Булычев  
38 Беларусь   Макар Лицкевич  
1 Беларусь вр Александр Нечаев  
11 Беларусь пз Алексей Антилевский  
30 Нигерия пз Savior Nvafor  
78 Беларусь пз Дмитрий Сибилев  
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Вернидуб      
Беларусь Александр Сергеевич Седнёв      

Отзывы и комментарии к матчу

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