Шахтер Солигорск - Рух Брест смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 14-турНачало 21 июня 2020г в 20:00 мск
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Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шахтер Солигорск и Рух Брест, которое состоится 21 июня 2020 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Беларусии 2019/20, 14-тур, оно проводится в стране Беларусии. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Рух
Брест
|30
|вр
|Александр Гутор
|5
|зщ
|Никола Антич
|25
|зщ
|Зария Ламбулич
|4
|зщ
|Руслан Хадаркевич
|6
|зщ
|Игорь Бурко
|16
|пз
|Сергей Баланович
|
85'
|11
|пз
|Георгий Диасамидзе
|
60'
|28
|пз
|Игор Иванович
|
66'
|77
|пз
|Юрий Кендыш
|27
|пз
|Юлиус Сёке
|88
|нп
|Виталий Лисакович
|10
|нп
|Дарко Бодул
|
60'
|19
|пз
|Дмитрий Подстрелов
|
66'
|7
|пз
|Аздрен Лулаку
|
85'
|16
|вр
|Роман Степанов
|26
|зщ
|Сергей Тихоновский
|59
|зщ
|Илья Колпачук
|19
|пз
|Денис Гречихо
|20
|пз
|Артем Концевой
|
88'
|13
|пз
|Александр Мигунов
|31
|пз
|Максим Чиж
|
81'
|14
|нп
|Владислав Васильев
|77
|нп
|Абдулайе Диалло
|29
|нп
|Ярослав Орешкевич
|15
|нп
|Егор Богомольский
|
73'
|17
|пз
|Владислав Морозов
|
73'
|7
|пз
|Олег Никифоренко
|
81'
|99
|пз
|Богдан Садовский
|
88'
Запасные
|35
|вр
|Павел Чесновский
|17
|пз
|Виктор Сотников
|22
|пз
|Александр Булычев
|38
|Макар Лицкевич
|1
|вр
|Александр Нечаев
|11
|пз
|Алексей Антилевский
|30
|пз
|Savior Nvafor
|78
|пз
|Дмитрий Сибилев
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вернидуб
|Александр Сергеевич Седнёв
Отзывы и комментарии к матчу
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