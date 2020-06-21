  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Нюрнберг - Штутгарт смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й тур
Начало 21 июня 2020г в 16:30 мск
НюрнбергШтутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нюрнберг и Штутгарт, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, 2-я Бундеслига 2019/20, 33-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Штутгарт
Штутгарт
26 Германия вр Кристиан Матениа  
6 Германия зщ Тим Хандверкер  
4 Дания зщ Асгер Сёренсен  
22 Германия зщ Энрико Валентини  
33 Австрия зщ Георг Марграйттер
56'
8 Австрия пз Никола Доведан
64'
15 Германия пз Фабиан Нюрнбергер  
5 Германия пз Йоханнес Гайс  
17 Германия пз Робин Хак
86'
18 Германия пз Ханно Беренс
64'
14 Швейцария нп Микаэль Фрей
85'
28 Германия зщ Лукас Мюль
56'
11 Словакия нп Адам Зреляк
64'
23 Германия нп Фабиан Шлойзенер
64'
7 Германия нп Феликс Лохкемпер
85'
19 Германия зщ Филип Хайзе
86'
1 Швейцария вр Грегор Кобель  
15 Германия зщ Паскаль Штенцель  
4 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
61'
23 Бельгия пз Орел Мангала  
3 Япония пз Ватару Эндо  
21 Германия пз Филипп Клемент
73'
16 Германия пз Атакан Каразор  
20 Германия пз Филипп Фёрстер  
9 Австрия нп Саша Калайджич
56'
22 Аргентина нп Николас Гонсалес  
14 ДР Конго нп Силла Вамангитука
57'
18 Марокко нп Хамади Аль-Гаддиуи
56'
6 Англия пз Клинтон Мола
57'
35 Польша зщ Марчин Каминьски
61'
31 Аргентина пз Матео Климович
73'
Запасные
21 Германия вр Феликс Дорнебуш  
25 Германия зщ Оливер Зорг  
16 Словения пз Адам Черин  
9 Швеция нп Микаэль Исхак  
33 Германия вр Фабиан Бредлов  
28 Германия зщ Хольгер Бадштубер  
36 Германия зщ Лука Мак  
19 Северная Македония пз Дарко Чурлинов  
27 Германия нп Марио Гомес  
Главные тренеры
Германия Йенс Келлер      
США Пеллегрино Матараццо      
История личных встреч
2019/20 9 декабря Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Штутгарт3 : 1Нюрнберг
2018/19 6 апреля Германия - Бундеслига Тур 28 Штутгарт1 : 1Нюрнберг
2018/19 10 ноября Германия - Бундеслига Тур 11 Нюрнберг0 : 2Штутгарт
2016/17 29 апреля Германия - Вторая Бундеслига Тур 31 Нюрнберг2 : 3Штутгарт
2016/17 28 ноября Германия - Вторая Бундеслига Тур 14 Штутгарт3 : 1Нюрнберг
2013/14 26 марта Германия - Бундеслига Тур 27 Нюрнберг2 : 0Штутгарт
2013/14 25 октября Германия - Бундеслига Тур 10 Штутгарт1 : 1Нюрнберг
2012/13 23 февраля Германия - Бундеслига Тур 23 Штутгарт1 : 1Нюрнберг
2012/13 29 сентября Германия - Бундеслига Тур 6 Нюрнберг0 : 2Штутгарт
2011/12 25 марта Германия - Бундеслига Тур 27 Штутгарт1 : 0Нюрнберг

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Нюрнберг - Штутгарт видео обзор 21.06.2020
    Нюрнберг - Штутгарт видео обзор 21.06.2020
    Нюрнберг - Штутгарт 21 июня 2020 | Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й тур...
  • Штутгарт - Зандхаузен обзор матча 17 июня 2020
    Штутгарт - Зандхаузен обзор матча 17 июня 2020
    Штутгарт - Зандхаузен 17 июня 2020 | Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 32-й тур...
  • Нюрнберг – Гройтер Фюрт смотреть онлайн 13 июня 2020
    Нюрнберг – Гройтер Фюрт смотреть онлайн 13 июня 2020
    Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 31-й тур Начало 13 июня 2020г в 14:00 мск...
  • Штутгарт – Оснабрюк смотреть онлайн 07.06.2020
    Штутгарт – Оснабрюк смотреть онлайн 07.06.2020
    Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 30-й тур Начало 7 июня 2020г в 14:30 мск ...
  • Арминия – Нюрнберг смотреть онлайн 06.06.2020
    Арминия – Нюрнберг смотреть онлайн 06.06.2020
    Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 30-й тур Начало 6 июня 2020г в 14:00 мск ...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close