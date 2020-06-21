Нюрнберг - Штутгарт смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й турНачало 21 июня 2020г в 16:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нюрнберг и Штутгарт, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, 2-я Бундеслига 2019/20, 33-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Штутгарт
Штутгарт
|26
|вр
|Кристиан Матениа
|6
|зщ
|Тим Хандверкер
|4
|зщ
|Асгер Сёренсен
|22
|зщ
|Энрико Валентини
|33
|зщ
|Георг Марграйттер
|
56'
|8
|пз
|Никола Доведан
|
64'
|15
|пз
|Фабиан Нюрнбергер
|5
|пз
|Йоханнес Гайс
|17
|пз
|Робин Хак
|
86'
|18
|пз
|Ханно Беренс
|
64'
|14
|нп
|Микаэль Фрей
|
85'
|28
|зщ
|Лукас Мюль
|
56'
|11
|нп
|Адам Зреляк
|
64'
|23
|нп
|Фабиан Шлойзенер
|
64'
|7
|нп
|Феликс Лохкемпер
|
85'
|19
|зщ
|Филип Хайзе
|
86'
|1
|вр
|Грегор Кобель
|15
|зщ
|Паскаль Штенцель
|4
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|
61'
|23
|пз
|Орел Мангала
|3
|пз
|Ватару Эндо
|21
|пз
|Филипп Клемент
|
73'
|16
|пз
|Атакан Каразор
|20
|пз
|Филипп Фёрстер
|9
|нп
|Саша Калайджич
|
56'
|22
|нп
|Николас Гонсалес
|14
|нп
|Силла Вамангитука
|
57'
|18
|нп
|Хамади Аль-Гаддиуи
|
56'
|6
|пз
|Клинтон Мола
|
57'
|35
|зщ
|Марчин Каминьски
|
61'
|31
|пз
|Матео Климович
|
73'
Запасные
|21
|вр
|Феликс Дорнебуш
|25
|зщ
|Оливер Зорг
|16
|пз
|Адам Черин
|9
|нп
|Микаэль Исхак
|33
|вр
|Фабиан Бредлов
|28
|зщ
|Хольгер Бадштубер
|36
|зщ
|Лука Мак
|19
|пз
|Дарко Чурлинов
|27
|нп
|Марио Гомес
Главные тренеры
|Йенс Келлер
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|2019/20
|9 декабря
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 16
|3 : 1
|2018/19
|6 апреля
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|1 : 1
|2018/19
|10 ноября
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|0 : 2
|2016/17
|29 апреля
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 31
|2 : 3
|2016/17
|28 ноября
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 14
|3 : 1
|2013/14
|26 марта
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|2 : 0
|2013/14
|25 октября
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 1
|2012/13
|23 февраля
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 1
|2012/13
|29 сентября
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 2
|2011/12
|25 марта
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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