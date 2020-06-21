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Санкт-Паули - Ян Регенсбург смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й тур
Начало 21 июня 2020г в 16:30 мск
Санкт-ПаулиРегенсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Санкт-Паули и Ян Регенсбург, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, 2-я Бундеслига 2019/20, 33-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Ян
Регенсбург
30 Германия вр Робин Химмельман  
43 Швеция зщ Себастьян Ольссон  
42 Германия зщ Марвин Зенгер  
19 Германия зщ Лука-Милан Цандер
80'
3 Норвегия зщ Лео Скири  
37 Германия пз Финн Оле Беккер  
28 Польша пз Вальдемар Собота
87'
18 Греция нп Димитрис Диамантакос
46'
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
80'
41 Германия нп Кристиан Вит
71'
25 Нидерланды нп Хенк Верман  
22 Германия пз Максимилиан Францке
46'
36 Германия пз Луис Анхель Кордес
71'
27 Германия зщ Жан-Филипп Калла
80'
17 Англия зщ Мэттью Пенни
80'
23 Германия пз Йоханнес Флюм
87'
32 Германия вр Александр Вайдингер  
28 Германия зщ Себастьян Нахрайнер  
17 Германия зщ Оливер Хайн
46'
36 Англия зщ Чима Окороджи  
14 Португалия зщ Марсел Коррейя
23'
7 Германия пз Макс Безушков
85'
8 Германия пз Андреас Гейпль  
22 Германия пз Себастиан Штольце
71'
15 Германия нп Марко Грюттнер  
13 Германия нп Эрик Векессер
72'
26 Греция нп Хараламбос Макридис  
34 Германия зщ Тим Книппинг
23'
6 Германия зщ Бенедикт Саллер
46'
10 Германия пз Юлиан Дерстрофф
71'
19 Дания нп Андреас Альберс
72'
31 Германия пз Том Бак
85'
Запасные
40 Германия вр Корбиниан Мюллер  
5 Германия зщ Марвин Кнолль  
6 Германия зщ Кристофер Авевор  
26 Германия пз Рико Бенателли  
30 Германия вр Кевин Кунц  
11 Германия пз Флориан Хайстер  
23 Германия пз Николас Вёлинг  
24 Германия нп Аарон Зейдель  
Главные тренеры
Нидерланды Йос Лухукай      
Босния и Герцеговина Мерсад Селимбегович      
История личных встреч
2019/20 8 декабря Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Ян1 : 0Санкт-Паули
2018/19 27 апреля Германия - Вторая Бундеслига Тур 31 Санкт-Паули4 : 3Ян
2018/19 25 ноября Германия - Вторая Бундеслига Тур 14 Ян1 : 1Санкт-Паули
2017/18 21 апреля Германия - Вторая Бундеслига Тур 31 Ян3 : 1Санкт-Паули
2017/18 19 ноября Германия - Вторая Бундеслига Тур 14 Санкт-Паули2 : 2Ян

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