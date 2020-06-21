Санкт-Паули - Ян Регенсбург смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й турНачало 21 июня 2020г в 16:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Санкт-Паули и Ян Регенсбург, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, 2-я Бундеслига 2019/20, 33-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Ян
Регенсбург
|30
|вр
|Робин Химмельман
|43
|зщ
|Себастьян Ольссон
|42
|зщ
|Марвин Зенгер
|19
|зщ
|Лука-Милан Цандер
|
80'
|3
|зщ
|Лео Скири
|37
|пз
|Финн Оле Беккер
|28
|пз
|Вальдемар Собота
|
87'
|18
|нп
|Димитрис Диамантакос
|
46'
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|
80'
|41
|нп
|Кристиан Вит
|
71'
|25
|нп
|Хенк Верман
|22
|пз
|Максимилиан Францке
|
46'
|36
|пз
|Луис Анхель Кордес
|
71'
|27
|зщ
|Жан-Филипп Калла
|
80'
|17
|зщ
|Мэттью Пенни
|
80'
|23
|пз
|Йоханнес Флюм
|
87'
|32
|вр
|Александр Вайдингер
|28
|зщ
|Себастьян Нахрайнер
|17
|зщ
|Оливер Хайн
|
46'
|36
|зщ
|Чима Окороджи
|14
|зщ
|Марсел Коррейя
|
23'
|7
|пз
|Макс Безушков
|
85'
|8
|пз
|Андреас Гейпль
|22
|пз
|Себастиан Штольце
|
71'
|15
|нп
|Марко Грюттнер
|13
|нп
|Эрик Векессер
|
72'
|26
|нп
|Хараламбос Макридис
|34
|зщ
|Тим Книппинг
|
23'
|6
|зщ
|Бенедикт Саллер
|
46'
|10
|пз
|Юлиан Дерстрофф
|
71'
|19
|нп
|Андреас Альберс
|
72'
|31
|пз
|Том Бак
|
85'
Запасные
|40
|вр
|Корбиниан Мюллер
|5
|зщ
|Марвин Кнолль
|6
|зщ
|Кристофер Авевор
|26
|пз
|Рико Бенателли
|30
|вр
|Кевин Кунц
|11
|пз
|Флориан Хайстер
|23
|пз
|Николас Вёлинг
|24
|нп
|Аарон Зейдель
Главные тренеры
|Йос Лухукай
|Мерсад Селимбегович
История личных встреч
|2019/20
|8 декабря
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 16
|1 : 0
|2018/19
|27 апреля
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 31
|4 : 3
|2018/19
|25 ноября
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 14
|1 : 1
|2017/18
|21 апреля
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 31
|3 : 1
|2017/18
|19 ноября
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 14
|2 : 2
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