Дармштадт - Веен смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й турНачало 21 июня 2020г в 16:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дармштадт и Веен, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, 2-я Бундеслига 2019/20, 33-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Веен
Висбаден
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|32
|зщ
|Фабиан Холланд
|23
|зщ
|Николай Рапп
|35
|зщ
|Дарио Думич
|26
|зщ
|Маттиас Бадер
|
90'
|11
|пз
|Тобиас Кемпе
|
60'
|8
|пз
|Фабиан Шнелльхардт
|
90'
|4
|пз
|Гудлаугур Паульссон
|14
|пз
|Пэк Сын Хо
|
78'
|7
|нп
|Феликс Платте
|
78'
|19
|нп
|Сердар Дурсун
|18
|пз
|Матиас Хонсак
|
60'
|20
|пз
|Марцель Хеллер
|
78'
|39
|нп
|Энсар Арслан
|
78'
|37
|зщ
|Патрик Герман
|
90'
|25
|пз
|Янник Штарк
|
90'
|34
|вр
|Хайнц Линднер
|4
|зщ
|Саша Моккенхаупт
|2
|зщ
|Доминик Франке
|20
|зщ
|Мориц Кун
|
60'
|5
|зщ
|Бенедикт Рёкер
|
85'
|28
|зщ
|Гекхан Гюль
|
46'
|15
|пз
|Патерсон Шато Нгуэндонг
|10
|пз
|Себастьян Мровца
|7
|пз
|Макс Диттген
|
46'
|9
|нп
|Мануэль Шаффлер
|32
|нп
|Штефан Айгнер
|
78'
|6
|пз
|Тобиас Шведе
|
46'
|24
|пз
|Еремиас Лорх
|
46'
|22
|пз
|Марвин Аяни
|
60'
|21
|пз
|Патрик Шёнфелд
|
78'
|8
|нп
|Филлип Тиц
|
85'
Запасные
|13
|вр
|Карл Клаус
|3
|зщ
|Себастьян Хертнер
|33
|пз
|Брайдон Марвин Ману
|27
|пз
|Тим Скарке
|1
|вр
|Лукаш Ватковяк
|16
|зщ
|Никлас Дамс
|26
|пз
|Марсель Тич-Риверо
|39
|нп
|Тёрлес Кнёлль
Главные тренеры
|Димитриос Граммозис
|Рюдигер Рем
История личных встреч
|2019/20
|8 декабря
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 16
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Дармштадт - Веен видео обзор 21.06.2020
Дармштадт - Веен 21 июня 2020 | Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й тур...
Дармштадт - Веен 21 июня 2020 | Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й тур...
Арминия - Дармштадт смотреть онлайн 18 июня 2020
Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 32-й тур Начало 18 июня 2020г в 21:30 мск...
Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 32-й тур Начало 18 июня 2020г в 21:30 мск...
Веен – Нюрнберг смотреть онлайн 16 июня 2020
Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 32-й тур Начало 16 июня 2020г в 19:30 мск...
Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 32-й тур Начало 16 июня 2020г в 19:30 мск...
Хольштайн Киль - Веен смотреть онлайн 13 июня 2020
Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 31-й тур Начало 13 июня 2020г в 14:00 мск...
Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 31-й тур Начало 13 июня 2020г в 14:00 мск...
Веен – Динамо Дрезден смотреть онлайн 06.06.2020
Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 30-й тур Начало 6 июня 2020г в 14:00 мск ...
Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 30-й тур Начало 6 июня 2020г в 14:00 мск ...