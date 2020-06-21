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Дармштадт - Веен смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й тур
Начало 21 июня 2020г в 16:30 мск
ДармштадтВеен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Дармштадт и Веен, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, 2-я Бундеслига 2019/20, 33-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Веен
Висбаден
1 Германия вр Марсель Шуэн  
32 Германия зщ Фабиан Холланд  
23 Германия зщ Николай Рапп  
35 Босния и Герцеговина зщ Дарио Думич  
26 Германия зщ Маттиас Бадер
90'
11 Германия пз Тобиас Кемпе
60'
8 Германия пз Фабиан Шнелльхардт
90'
4 Исландия пз Гудлаугур Паульссон  
14 Южная Корея пз Пэк Сын Хо
78'
7 Германия нп Феликс Платте
78'
19 Турция нп Сердар Дурсун  
18 Австрия пз Матиас Хонсак
60'
20 Германия пз Марцель Хеллер
78'
39 Германия нп Энсар Арслан
78'
37 Германия зщ Патрик Герман
90'
25 Германия пз Янник Штарк
90'
34 Австрия вр Хайнц Линднер  
4 Германия зщ Саша Моккенхаупт  
2 Германия зщ Доминик Франке  
20 Германия зщ Мориц Кун
60'
5 Германия зщ Бенедикт Рёкер
85'
28 Германия зщ Гекхан Гюль
46'
15 ДР Конго пз Патерсон Шато Нгуэндонг  
10 Польша пз Себастьян Мровца  
7 Германия пз Макс Диттген
46'
9 Германия нп Мануэль Шаффлер  
32 Германия нп Штефан Айгнер
78'
6 Германия пз Тобиас Шведе
46'
24 Германия пз Еремиас Лорх
46'
22 Германия пз Марвин Аяни
60'
21 Германия пз Патрик Шёнфелд
78'
8 Германия нп Филлип Тиц
85'
Запасные
13 Германия вр Карл Клаус  
3 Германия зщ Себастьян Хертнер  
33 Германия пз Брайдон Марвин Ману  
27 Германия пз Тим Скарке  
1 Германия вр Лукаш Ватковяк  
16 Германия зщ Никлас Дамс  
26 Германия пз Марсель Тич-Риверо  
39 Германия нп Тёрлес Кнёлль  
Главные тренеры
Греция Димитриос Граммозис      
Германия Рюдигер Рем      
История личных встреч
2019/20 8 декабря Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Веен0 : 0Дармштадт 98

Отзывы и комментарии к матчу

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