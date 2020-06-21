Бохум - Гройтер Фюрт смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й турНачало 21 июня 2020г в 16:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бохум и Гройтер Фюрт, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, 2-я Бундеслига 2019/20, 33-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Гройтер Фюрт
Фюрт
|1
|вр
|Мануэль Риман
|3
|зщ
|Данило
|6
|зщ
|Джорди Осей-Туту
|29
|зщ
|Максим Лайч
|24
|зщ
|Константинос-Вассилиос Ламбропулос
|2
|зщ
|Кристиан Гамбоа
|23
|пз
|Роберт Теше
|
78'
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|10
|пз
|Томас Айсфелд
|
69'
|14
|нп
|Том Вайландт
|
78'
|18
|нп
|Мануэль Винцхаймер
|7
|пз
|Себастьян Майер
|
69'
|19
|зщ
|Патрик Фабиан
|
78'
|20
|пз
|Витали Янельт
|
78'
|1
|вр
|Мариус Функ
|13
|зщ
|Марко Калиджиури
|18
|зщ
|Марко Майерхёфер
|
90+2'
|11
|зщ
|Давид Раум
|
46'
|3
|зщ
|Максимилиан Виттек
|23
|зщ
|Пауль Еккель
|15
|пз
|Себастьян Эрнст
|37
|пз
|Джулиан Грин
|33
|пз
|Пауль Зегуин
|17
|нп
|Бранимир Хргота
|10
|нп
|Даниэль Кейта-Рюэль
|
69'
|16
|нп
|Хавард Нильсен
|
46'
|21
|пз
|Тимоти Тильман
|
69'
|22
|зщ
|Феликс Беймо
|
90+2'
Запасные
|25
|вр
|Патрик Древес
|33
|зщ
|Моритц Рёмлинг
|21
|зщ
|Стефано Челоцци
|4
|зщ
|Симон Лоренц
|37
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|26
|пз
|Ларс Хольткамп
|25
|вр
|Леон Валентин Шаффран
|24
|зщ
|Максимилиан Зауэр
|40
|пз
|Джейми Левелинг
|27
|пз
|Кенни Редондо
|39
|пз
|Мерт-Юсуф Торлак
Главные тренеры
|Томас Райс
|Штефан Лайтль
История личных встреч
|2019/20
|7 декабря
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 16
|3 : 1
|2018/19
|14 апреля
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 29
|3 : 2
|2018/19
|2 ноября
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 12
|2 : 2
|2017/18
|20 апреля
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 31
|1 : 1
|2017/18
|18 ноября
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 14
|1 : 1
|2016/17
|16 апреля
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 29
|1 : 0
|2016/17
|5 ноября
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 12
|2 : 1
|2015/16
|20 марта
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 27
|2 : 2
|2015/16
|3 октября
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 10
|0 : 5
|2014/15
|16 декабря
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 18
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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