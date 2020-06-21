  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Бохум - Гройтер Фюрт смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й тур
Начало 21 июня 2020г в 16:30 мск
ГертаГройтер Фюрт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бохум и Гройтер Фюрт, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, 2-я Бундеслига 2019/20, 33-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Гройтер Фюрт
Фюрт
1 Германия вр Мануэль Риман  
3 Бразилия зщ Данило  
6 Англия зщ Джорди Осей-Туту  
29 Германия зщ Максим Лайч  
24 Греция зщ Константинос-Вассилиос Ламбропулос  
2 Коста-Рика зщ Кристиан Гамбоа  
23 Германия пз Роберт Теше
78'
8 Франция пз Энтони Лосийя  
10 Германия пз Томас Айсфелд
69'
14 Германия нп Том Вайландт
78'
18 Германия нп Мануэль Винцхаймер  
7 Германия пз Себастьян Майер
69'
19 Германия зщ Патрик Фабиан
78'
20 Германия пз Витали Янельт
78'
1 Германия вр Мариус Функ  
13 Германия зщ Марко Калиджиури  
18 Германия зщ Марко Майерхёфер
90+2'
11 Германия зщ Давид Раум
46'
3 Германия зщ Максимилиан Виттек  
23 Германия зщ Пауль Еккель  
15 Германия пз Себастьян Эрнст  
37 США пз Джулиан Грин  
33 Германия пз Пауль Зегуин  
17 Швеция нп Бранимир Хргота  
10 Франция нп Даниэль Кейта-Рюэль
69'
16 Норвегия нп Хавард Нильсен
46'
21 Германия пз Тимоти Тильман
69'
22 Швеция зщ Феликс Беймо
90+2'
Запасные
25 Германия вр Патрик Древес  
33 Германия зщ Моритц Рёмлинг  
21 Германия зщ Стефано Челоцци  
4 Германия зщ Симон Лоренц  
37 Германия зщ Армель Белла-Котчап  
26 Германия пз Ларс Хольткамп  
25 Германия вр Леон Валентин Шаффран  
24 Германия зщ Максимилиан Зауэр  
40 Германия пз Джейми Левелинг  
27 Германия пз Кенни Редондо  
39 Германия пз Мерт-Юсуф Торлак  
Главные тренеры
Германия Томас Райс      
Германия Штефан Лайтль      
История личных встреч
2019/20 7 декабря Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Гройтер Фюрт3 : 1Бохум
2018/19 14 апреля Германия - Вторая Бундеслига Тур 29 Бохум3 : 2Гройтер Фюрт
2018/19 2 ноября Германия - Вторая Бундеслига Тур 12 Гройтер Фюрт2 : 2Бохум
2017/18 20 апреля Германия - Вторая Бундеслига Тур 31 Гройтер Фюрт1 : 1Бохум
2017/18 18 ноября Германия - Вторая Бундеслига Тур 14 Бохум1 : 1Гройтер Фюрт
2016/17 16 апреля Германия - Вторая Бундеслига Тур 29 Бохум1 : 0Гройтер Фюрт
2016/17 5 ноября Германия - Вторая Бундеслига Тур 12 Гройтер Фюрт2 : 1Бохум
2015/16 20 марта Германия - Вторая Бундеслига Тур 27 Бохум2 : 2Гройтер Фюрт
2015/16 3 октября Германия - Вторая Бундеслига Тур 10 Гройтер Фюрт0 : 5Бохум
2014/15 16 декабря Германия - Вторая Бундеслига Тур 18 Гройтер Фюрт0 : 0Бохум

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Бохум - Гройтер Фюрт видео обзор 21.06.2020
    Бохум - Гройтер Фюрт видео обзор 21.06.2020
    Бохум - Гройтер Фюрт 21 июня 2020 | Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й тур...
  • Гройтер Фюрт – Хайденхайм обзор матча 16 июня 2020
    Гройтер Фюрт – Хайденхайм обзор матча 16 июня 2020
    Гройтер Фюрт &ndash; Хайденхайм 16 июня 2020 | Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 32-й тур...
  • Нюрнберг – Гройтер Фюрт смотреть онлайн 13 июня 2020
    Нюрнберг – Гройтер Фюрт смотреть онлайн 13 июня 2020
    Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 31-й тур Начало 13 июня 2020г в 14:00 мск...
  • Гройтер Фюрт – Зандхаузен смотреть онлайн 05.06.2020
    Гройтер Фюрт – Зандхаузен смотреть онлайн 05.06.2020
    Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 30-й тур Начало 5 июня 2020г в 19:30 мск ...
  • Гройтер Фюрт – Зандхаузен прямая трансляция 05 июня 2020
    Гройтер Фюрт – Зандхаузен прямая трансляция 05 июня 2020
    Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 30-й тур Начало 5 июня 2020г в 19:30 мск ...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close